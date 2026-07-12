جمعية القلب الأمريكية تحذر من تأثير الطقس الحار على صحة القلب

واشنطن-سانا

حذرت جمعية القلب الأمريكية من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد العبء على القلب، ولا سيما لدى كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية والأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن التعرض للحر الشديد قد يؤدي إلى الجفاف وانخفاض ضغط الدم واضطراب ضربات القلب، ويزيد من خطر الإجهاد الحراري.

وأوضحت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أمس السبت، وفقاً لتوصيات نشرتها بالتعاون مع بيانات صادرة عن مؤسسة “مايو كلينك” الطبية الأمريكية والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن الجسم يتخلص من الحرارة الزائدة عبر زيادة تدفق الدم إلى الجلد والتعرق، ما يدفع القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم، ويرفع معدل ضرباته مقارنة بالأجواء المعتدلة.

وأوضحت التوصيات أن فقدان السوائل والأملاح نتيجة التعرق قد يسبب الجفاف ويزيد العبء على القلب للحفاظ على تدفق الدم إلى أعضاء الجسم، الأمر الذي قد يفاقم أعراض أمراض القلب لدى بعض المرضى، كما قد يؤدي إلى اضطراب توازن الأملاح والإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

وأضافت: إن كبار السن، ومرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، والأشخاص الذين يتناولون مدرات البول أو بعض أدوية القلب، إضافة إلى العاملين أو ممارسي الأنشطة الرياضية في الأماكن المفتوحة، هم الأكثر عرضة لمضاعفات الطقس الحار.

وأكدت الجمعية أهمية شرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس الخفيفة، والحد من المجهود البدني، مع مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة أو اضطراب ضربات القلب.

ويسهم اتباع الإرشادات الصحية، ولا سيما الإكثار من شرب السوائل وتجنب الإجهاد الحراري، في تقليل مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على القلب.