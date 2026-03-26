أمازون تعزز استثماراتها في الروبوتات بالاستحواذ على شركة ناشئة مطورة لروبوت بشري

واشنطن-سانا

وسّعت شركة “أمازون” الأمريكية استثماراتها في مجال الروبوتات، عبر استحواذها على شركة “Fauna Robotics” الناشئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في تطوير روبوتات أكثر تفاعلاً مع البشر.

وبحسب موقع “Digital Trends” الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا الحديثة ومراجعات المنتجات التقنية، كانت الشركة الناشئة قد طورت في وقت سابق روبوتاً بشرياً صغير الحجم يحمل اسم “Sprout”، صُمم للعمل في بيئات مشتركة مع الإنسان، مثل المتاجر والفنادق والمنازل.

ويتميّز الروبوت بقدرته على التفاعل بأسلوب ودي من خلال حركات وإيماءات مخصصة، ما يجعله مناسباً لاستقبال الزوار وتقديم المعلومات وإرشاد المستخدمين.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، روب كوكران، أن عملية الاستحواذ لن تؤثر في العملاء الحاليين أو خطط العمل، مشيراً إلى استمرار طرح النسخة الحالية من الروبوت وتقديم الدعم لها ضمن مظلة “أمازون”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استثمارات “أمازون” المتواصلة في تقنيات الروبوتات، ولا سيما في مجالات التخزين والخدمات اللوجستية، حيث تسعى الشركة إلى تطوير جيل جديد من الروبوتات القادرة على التفاعل المباشر مع المستخدمين.