مهندس بريطاني يطور ملابس أطفال تتمدد مع النمو للحد من الهدر

لندن-سانا

طور مهندس الطيران السابق ريان ماريو ياسين تصميماً لملابس أطفال قابلة للتمدد، مستوحى من تقنيات تستخدم في هياكل الأقمار الصناعية، بهدف إطالة عمر استخدام الملابس والحد من النفايات الناتجة عن تغير المقاسات مع نمو الأطفال.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته أول أمس، أن ياسين أسس في لندن شركة Petit Pli، التي تعمل على تطوير ملابس تعتمد على هياكل مرنة قابلة للتمدد، بما يسمح لها بالتكيف مع نمو الأطفال ويقلل الحاجة إلى استبدالها بصورة متكررة.

وأوضح ياسين أن فكرة المشروع جاءت بعد تجربة شخصية، عندما أرسل ملابس إلى ابن أخيه في الدنمارك، لكنها لم تعد مناسبة له بسبب سرعة نموه، ما دفعه إلى دراسة معدلات نمو الأطفال، ليكتشف أنهم قد ينتقلون بين نحو سبعة مقاسات خلال عامين.

وأشار إلى أن خبرته في هندسة الطيران والفضاء، ولا سيما في تصميم الهياكل القابلة للتمدد للأقمار الصناعية الصغيرة، ألهمته توظيف مبادئ مستوحاة من فن طي الورق “الأوريغامي” في تصميم أقمشة تتمدد مع نمو الطفل.

ولفت إلى أن كميات كبيرة من ملابس الأطفال تتحول سنوياً إلى نفايات نتيجة تغير المقاسات، مبيناً أن المشروع يهدف إلى الإسهام في الحد من هذا النوع من الهدر من خلال إطالة عمر استخدام الملابس، وتقليل الحاجة إلى استبدالها.

وتعكس هذه الفكرة توجهاً متزايداً نحو تطوير منتجات مستدامة تسهم في الحد من الأثر البيئي لصناعة الأزياء، عبر إطالة عمر المنتجات وتقليل النفايات.