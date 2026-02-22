دراسة دنماركية: فيروس داخل بكتيريا الأمعاء قد يرتبط بزيادة خطر سرطان القولون

كوبنهاغن-سانا

كشف فريق من الباحثين في الدنمارك عن وجود فيروس خفي يعيش داخل بكتيريا الأمعاء الشائعة “باكتيرويدس فراجيليس”، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن العلماء تأكيدهم أن مرضى سرطان القولون والمستقيم كانوا أكثر عرضة بمرتين لحمل هذا الفيروس، مقارنةً بالأشخاص الأصحاء، ما يسلّط الضوء على دور الميكروبات في تطور المرض، وأهمية دراسة المادة الوراثية للبكتيريا بدقة أكبر.

وأوضح الباحثون وهم من جامعة جنوب الدنمارك ومشفى أودنسي الجامعي، أن الفيروس يصيب البكتيريا فقط ولا يستهدف الخلايا البشرية، مشيرين إلى أن الدراسة لم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بينه وبين السرطان، لكنها تمهد لإجراء أبحاث مخبرية ودراسات على الحيوانات لفهم تأثيره في سلوك البكتيريا داخل الأمعاء.

وأعرب الفريق عن أمله في أن تسهم النتائج مستقبلاً في تطوير أدوات للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، في ظل تزايد الاهتمام العلمي بدور الميكروبيوم المعوي في صحة الإنسان، واحتمال ارتباطه بتطور بعض أنواع السرطان.

وسرطان القولون يبدأ في الأمعاء الغليظة (القولون)، وهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، وعندما يصيب المرض المستقيم يُسمى حينها سرطان القولون والمستقيم.