كلب ضالّ يضفي جواً من البهجة على تدريبات عدّائين في البرازيل

برازيليا-سانا

شهدت إحدى ساحات التدريب في مدينة كاتاغواسيس بولاية ميناس جيرايس البرازيلية، موقفاً طريفاً أثناء جلسة إحماء لمجموعة من العدائين، بعدما اقتحم كلب ضال ساحة التدريب وبدأ بتقليد الحركات الرياضية للمشاركين، ما أثار موجة من الضحك والتصفيق بين الحاضرين.

ووفقاً لموقع (What’s the Jam) الترفيهي البريطاني، وقعت الحادثة خلال جلسة إحماء قادها العداء الكيني ويلسون ماينا، البالغ من العمر 32 عاماً، حيث كان الرياضيون يستعدون للركض عندما فوجئوا بالكلب يدخل الساحة ويشرع بتأدية تمارين التمدد بنفس الحركات التي يقومون بها.

وأوضح ماينا في تصريح نقله الموقع أن الموقف كان مفاجئاً للجميع، واصفاً إياه بـ”أفضل لحظة في التدريب”، مشيراً إلى أن الضحك عمّ المكان، وأن بعض المشاركين علّقوا مازحين بأن تمارينه لا يمكن مقاومتها حتى من قبل الكلاب.

وبحسب شهادات عدد من السكان المحليين، فإن الكلب لا يظهر كثيراً في محيط الساحة، ويفضّل التجول في المناطق المجاورة، ما جعل من ظهوره المفاجئ ومشاركته في التدريبات حدثاً استثنائياً أضفى طابعاً مبهجاً على أجواء التمارين الرياضية.