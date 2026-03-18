إنفيديا تتوقع نمواً متسارعاً في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

توقعت شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، أن يصل إجمالي الطلب على رقائقها المتطورة إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2027، مدفوعاً بالتوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقل موقع سكاي نيوز عن الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ قوله: “إن الطلب على وحدات معالجة الرسوم يشهد نمواً يفوق التوقعات، في ظل الارتفاع الكبير في الحاجة إلى قدرات الحوسبة خلال السنوات الأخيرة”.

وتُستخدم رقائق إنفيديا على نطاق واسع في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات لدى شركات كبرى مثل غوغل وميتا، إلى جانب شركات ناشئة في المجال.

وتعكس توقعات الشركة الزخم المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً، حيث سجلت إنفيديا نمواً ملحوظاً في إيراداتها، مدفوعاً بالطلب المتصاعد على تقنيات الحوسبة المتقدمة.

ورشة عمل في جامعة دمشق حول النشر العلمي ودور الذكاء الاصطناعي في دعم الباحثين
حالة طبية نادرة… شاب لم ينم منذ عامين
دراسة: تغير المناخ يتسبب بوفاة 16500 شخص خلال صيف 2025 في أوروبا
دراسة حديثة تكشف عن فوائدَ صحية لقشور البرتقال
دراسة: دواء شائع لمرضى السكري قد يبطئ فقدان البصر المرتبط بالتقدم في السن
