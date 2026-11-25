درعا-سانا
ناقشت جلسة حوارية بعنوان “دور الشباب في بناء الأمة”، نظمها اتحاد طلبة سوريا فرع درعا، بالتعاون مع المؤسسة السورية للشباب، سبل تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في بناء المجتمع، وإعداد الكوادر القادرة على الإسهام في تطوير مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات، وذلك ضمن فعاليات صالون رواق الشبابي.
وتناولت الجلسة، التي أقيمت اليوم الأربعاء على مدرج كلية التربية الثالثة بجامعة دمشق فرع درعا، وأدارها عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا محمد الزعبي، أهمية تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في مسيرة البناء، إلى جانب التحديات التي تواجههم، ولا سيما في المجال التعليمي.
تطوير التعليم وتعزيز مشاركة الشباب
طرح المشاركون عدداً من المطالب والمقترحات، أبرزها تطوير المرافق والبنية التحتية في كليات درعا، وتحديث المناهج التعليمية، وإقرار تشريعات تسهم في تحسين الواقع التعليمي وخدمة الطلبة والكوادر التدريسية، فضلاً عن تشجيع الابتكار وتوفير البيئة المناسبة له، وتوسيع مساحة مشاركة الشباب في الشأن العام.
وأوضح الزعبي في تصريح لـ سانا، أن الجلسة تنطلق من أهمية بناء الإنسان وإعداد الكوادر الشابة المؤهلة للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التفاعل الذي شهدته أتاح الاستماع إلى تطلعات الطلبة ومطالبهم.
وبيّن الزعبي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورشات عمل بالتعاون مع اتحاد الطلبة وشؤون الشباب، بمشاركة شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص، لمناقشة ثلاثة محاور رئيسة، هي دور الشباب في بناء الأمة، وأهمية دورهم في المرحلة الراهنة، وآليات إعداد جيل قادر على صناعة المستقبل، والخروج بمقترحات عملية تسهم في تطوير العملية التعليمية في سوريا عموماً ودرعا خصوصاً.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الطلابية في كلية التربية الثالثة محمد كيلاني في تصريح مماثل، أن الجلسة أتاحت للطلبة فرصة للتعبير عن تطلعاتهم ومناقشة قضاياهم، والتعرف إلى أهمية الحوار البنّاء في معالجة التحديات المجتمعية، مشدداً على ضرورة تحويل الأفكار والمقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
بدوره، أشار الطالب في كلية الإرشاد النفسي بكلية التربية الثالثة محمد نصيرات إلى أهمية نقل مطالب الشباب وتحدياتهم إلى الجهات المعنية، ولا سيما ما يتعلق بتحسين البنية التحتية للكليات وتطوير البيئة التعليمية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الطلبة.
وكانت محافظة درعا نظمت في آذار الماضي الملتقى الشبابي السادس بمشاركة أكثر من 300 شاب وشابة، بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب في سوريا، من خلال جلسات حوارية وورشات عمل تناولت قضايا الشباب وتطلعاتهم.