درعا-سانا

ناقشت جلسة حوارية بعنوان “دور الشباب في بناء الأمة”، ‏نظمها اتحاد طلبة سوريا فرع درعا، بالتعاون مع المؤسسة ‏السورية للشباب، سبل تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في بناء ‏المجتمع، وإعداد الكوادر القادرة على الإسهام في تطوير ‏مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات، وذلك ضمن فعاليات ‏صالون رواق الشبابي.‏

وتناولت الجلسة، التي أقيمت اليوم الأربعاء على مدرج كلية ‏التربية الثالثة بجامعة دمشق فرع درعا، وأدارها عضو ‏مجلس الشعب عن محافظة درعا محمد الزعبي، أهمية تمكين ‏الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في مسيرة البناء، إلى ‏جانب التحديات التي تواجههم، ولا سيما في المجال التعليمي.‏

تطوير التعليم وتعزيز مشاركة الشباب

طرح المشاركون عدداً من المطالب والمقترحات، أبرزها ‏تطوير المرافق والبنية التحتية في كليات درعا، وتحديث ‏المناهج التعليمية، وإقرار تشريعات تسهم في تحسين الواقع ‏التعليمي وخدمة الطلبة والكوادر التدريسية، فضلاً عن تشجيع ‏الابتكار وتوفير البيئة المناسبة له، وتوسيع مساحة مشاركة ‏الشباب في الشأن العام.‏

وأوضح الزعبي في تصريح لـ سانا، أن الجلسة تنطلق من ‏أهمية بناء الإنسان وإعداد الكوادر الشابة المؤهلة للمساهمة ‏في بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التفاعل الذي شهدته ‏أتاح الاستماع إلى تطلعات الطلبة ومطالبهم.‏

وبيّن الزعبي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورشات ‏عمل بالتعاون مع اتحاد الطلبة وشؤون الشباب، بمشاركة ‏شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص، لمناقشة ثلاثة ‏محاور رئيسة، هي دور الشباب في بناء الأمة، وأهمية ‏دورهم في المرحلة الراهنة، وآليات إعداد جيل قادر على ‏صناعة المستقبل، والخروج بمقترحات عملية تسهم في تطوير ‏العملية التعليمية في سوريا عموماً ودرعا ‏خصوصاً.‏

من جهته، أكد رئيس الهيئة الطلابية في كلية التربية الثالثة ‏محمد كيلاني في تصريح مماثل، أن الجلسة أتاحت للطلبة ‏فرصة للتعبير عن تطلعاتهم ومناقشة قضاياهم، والتعرف إلى ‏أهمية الحوار البنّاء في معالجة التحديات المجتمعية، مشدداً ‏على ضرورة تحويل الأفكار والمقترحات إلى خطوات عملية ‏قابلة للتنفيذ.‏

بدوره، أشار الطالب في كلية الإرشاد النفسي بكلية التربية ‏الثالثة محمد نصيرات إلى أهمية نقل مطالب الشباب ‏وتحدياتهم إلى الجهات المعنية، ولا سيما ما يتعلق بتحسين ‏البنية التحتية للكليات وتطوير البيئة التعليمية، معرباً عن أمله ‏في أن تسهم هذه اللقاءات في إيجاد حلول للمشكلات التي ‏تواجه الطلبة.‏

وكانت محافظة درعا نظمت في آذار الماضي الملتقى الشبابي ‏السادس بمشاركة أكثر من 300 شاب وشابة، بهدف المساهمة ‏في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب في سوريا، من ‏خلال جلسات حوارية وورشات عمل تناولت قضايا الشباب ‏وتطلعاتهم. ‏