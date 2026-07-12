وزير الإعلام الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد محطة مهمة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام خالد زعرور اليوم الأحد أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد بعد التحرير تمثل محطة مهمة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة، واستعادة العمل التشريعي، لدوره في سنّ القوانين، وممارسة الرقابة، ومناقشة القضايا التي تمس حياة السوريين ومستقبلهم.

وقال وزير الإعلام في تدوينة عبر “x”: ستستمر وزارة الإعلام في نقل أعمال المجلس بوضوح ومهنية، وإتاحة المعلومات للرأي العام، وفتح مساحة للنقاش المسؤول الذي يقرّب المؤسسة التشريعية من المواطنين، ويعزّز الثقة بأدائها.

وأضاف وزير الإعلام: نتطلع إلى مجلس يجعل من القانون والمساءلة ومصلحة المواطن أساساً لعمله، ويسهم في بناء سوريا الحديثة على قواعد المسؤولية والمؤسسات