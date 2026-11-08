علوش: تركيا تسمح لمواطني 10 دول عربية بالعبور عبر المنافذ البرية السورية دون إذن مسبق

دمشق- سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن السلطات التركية أتاحت عبور رعايا 10 دول عربية، والسوريين من حملة الجنسيات الأجنبية عبر المنافذ البرية السورية مع تركيا.



وأوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح له اليوم الأحد، أن السلطات التركية أتاحت لمواطني عدد من الدول، وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، والأردن، ولبنان، وفلسطين، واليمن، إمكانية العبور عبر المنافذ الحدودية البرية بين سوريا وتركيا، وفق نظام التأشيرات الاعتيادي والمعمول به في تركيا، دون الحاجة إلى استحصال أي إذن عبور مسبق أو إضافي.

وأضاف علوش أن التسهيلات تشمل أيضاً السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على جنسيات أجنبية بمغادرة الأراضي السورية، بقصد العبور “الترانزيت” إلى دول إقاماتهم عبر أي منفذ بري مع تركيا، وبغض النظر عن طريقة أو منفذ دخولهم السابق إلى سوريا.

ولفت علوش إلى أن السلطات التركية اشترطت في المنافذ المقابلة لمنافذ (السلامة، والراعي، وتل أبيض) على المواطنين السوريين الحاصلين على جنسيات أجنبية باستثناء حملة الجنسية التركية، إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول عند المغادرة، يطابق في بياناته الشخصية الاسم والمعلومات المدونة في جواز السفر الأجنبي، كشرط أساسي للموافقة على عملية المغادرة والعبور.

وأكد علوش أن كل القرارات والمُحددات الإجرائية المذكورة صالحة وفق ما ورد من السلطات التركية، وهي عرضة للتعديل أو التغيير وفق الأنظمة الداخلية للجانب التركي وآليات التطبيق المتبعة في كل منفذ.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في 12 أيار الماضي بدء تطبيق قرار السماح بعبور المواطنين الأتراك، والسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا، أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة عبر منفذ تل أبيض الحدودي باتجاه تركيا.