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مساعدات إغاثية للأسر في مخيم التوينة ومراكز إيواء في الحسكة

IMG 6275 مساعدات إغاثية للأسر في مخيم التوينة ومراكز إيواء في الحسكة
فرع الهلال الأحمر العربي السوري يوزع مساعدات إغاثية على العائلات المقيمة في مخيم التوينة -الحسكة -7-11-2026 -سانا

الحسكة-سانا

وزّع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة مساعدات إغاثية على العائلات المقيمة في مخيم التوينة، بدعم من منظمات دولية، شملت عوازل بلاستيكية (شوادِر) ومواد غذائية، كما قدم مساعدات غذائية للعائلات في عدد من مراكز الإيواء المؤقت بمدينة الحسكة وريفها، استجابةً للظروف الجوية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

IMG 6231 مساعدات إغاثية للأسر في مخيم التوينة ومراكز إيواء في الحسكة

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر خضر الظاهر لـ سانا، اليوم السبت، أن المساعدات المقدمة للعائلات في مخيم التوينة شملت 900 عازل بلاستيكي و1251 سلة غذائية متنوعة، إضافة إلى 7920 ظرفاً من غذاء الأطفال التكميلي (زبدة الفستق)، بدعم من برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار الظاهر إلى استمرار معاناة العائلات النازحة في المخيم، ولا سيما في ظل الظروف الجوية القاسية والسيول الأخيرة، مؤكداً أهمية المساعدات في تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضاف أن متطوعي الفرع وزعوا سلالاً من المعلبات الغذائية على 915 عائلة من أهالي رأس العين وريفها، المقيمين في 34 مركز إيواء بمدينة الحسكة وريفها، بدعم من “أوتشا”.

IMG 6288 مساعدات إغاثية للأسر في مخيم التوينة ومراكز إيواء في الحسكة

وكانت محافظة الحسكة استقبلت خلال الفترة الماضية قوافل مساعدات غذائية، ضمن برامج الاستجابة الإنسانية التي ينفذها فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدعم من المنظمات الدولية.

بينما تتواصل جهود إعادة العائلات المهجّرة إلى مناطقها الأصلية في المحافظة، حيث انطلقت أولى قوافل العودة في آب الماضي، وبلغ عددها حتى الآن سبع قوافل، آخرها الأسبوع الماضي.

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