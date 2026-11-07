التنمية بالتنسيق مع الإعلام تعلن شواغر وظيفية في 6 محافظات

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الإعلام (مديرية إعلام المحافظات)، عن توافر ‏شواغر وظيفية في عدد من المحافظات السورية، وهي ريف دمشق وحماة وحلب واللاذقية ‏وطرطوس ودرعا.‏

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن تفاصيل الشواغر ‏المتاحة وشروطها يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط.‎

وبيّنت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو 15 تشرين الثاني 2026، على أن يتم تقديم ‏الطلبات إلكترونياً عبر الرابط.

استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط

وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وفي حال ‏زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط، ستُفرز الطلبات وتُرتّب إلكترونياً، ويُرشّح الأكثر ‏ملاءمة وفق معايير أبرزها المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، ‏والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.‏

ولفتت الوزارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة ‏المطلوب العمل فيها، كما يشترط لقبول طلب الموظف في القطاع العام إرفاق وثيقة «لا مانع» ‏صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.‏

وأكدت أن التواصل سيقتصر على المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، لاستكمال ‏الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.‏

وتواصل وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، الإعلان عن فرص ‏عمل وشواغر وظيفية في عدد من المحافظات السورية، وفق الاحتياجات الوظيفية والشروط ‏المحددة لكل شاغر، بما يتيح للراغبين بالتقدم الاطلاع على الفرص المتاحة وتقديم طلباتهم وفق ‏الأصول المعتمدة.‏