التنمية بالتنسيق مع الإعلام تعلن شواغر وظيفية في 6 محافظات

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الإعلام (مديرية إعلام المحافظات)، عن توافر شواغر وظيفية في عدد من المحافظات السورية، وهي ريف دمشق وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس ودرعا.
وأوضحت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن تفاصيل الشواغر المتاحة وشروطها يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط.
وبيّنت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو 15 تشرين الثاني 2026، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر الرابط.
استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط
وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وفي حال زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط، ستُفرز الطلبات وتُرتّب إلكترونياً، ويُرشّح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.
ولفتت الوزارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها، كما يشترط لقبول طلب الموظف في القطاع العام إرفاق وثيقة «لا مانع» صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.
وأكدت أن التواصل سيقتصر على المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتواصل وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، الإعلان عن فرص عمل وشواغر وظيفية في عدد من المحافظات السورية، وفق الاحتياجات الوظيفية والشروط المحددة لكل شاغر، بما يتيح للراغبين بالتقدم الاطلاع على الفرص المتاحة وتقديم طلباتهم وفق الأصول المعتمدة.