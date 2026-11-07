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إصابة 12 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

IMG 20261107 095313 850 إصابة 12 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
فريق من الدفاع المدني السوري يخمد حريقاً اندلع في صهريج-7-11-2026-سانا

دمشق-سانا

أصيب 12 شخصاً جراء حوادث سير في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بأن فرقه استجابت لـ 16 حادث سير أسفرت عن إصابة 12 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

IMG 20261107 095322 422 إصابة 12 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

الاستجابة لـ 23 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع لـ 23 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

IMG 20261107 095314 542 1 إصابة 12 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وتوفي شخصان وأصيب 15 آخرون يوم أمس الأول جراء حوادث سير وحرائق وقعت في عدة مناطق من ‏سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

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