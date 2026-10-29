الدفاع المدني في الحسكة ينفذ إجراءات استباقية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه الخابور

الحسكة-سانا
باشرت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الحسكة، اليوم الخميس، تنفيذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور، بالتزامن مع الهطولات المطرية التي تشهدها المنطقة، وما تسببت به من تجمعات للمياه والسيول في عدد من المواقع.
وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب، لـ سانا، أن الإجراءات تضمنت فتح الممرات والقنوات المخصصة لتصريف المياه عند جسر البيروتي، بهدف تخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع منسوب النهر، والحد من مخاطر تجمع المياه.
وأشار شهاب إلى أن تنفيذ الأعمال يستلزم قطع حركة المرور على الجسر بالكامل إلى حين الانتهاء منها، داعياً المواطنين والسائقين إلى الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة واستخدام الطرق البديلة.
ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية استجابات ميدانية للتعامل مع تداعيات الهطولات المطرية، شملت سحب مياه الأمطار المتجمعة في منازل بحي المطار في مدينة الحسكة، إضافة إلى سحب مياه السيول التي غمرت أجزاءً من المرافق الخدمية في مشفى رأس العين، بهدف حماية التجهيزات الفنية والمولدات الكهربائية، وضمان استمرار عملها والخدمات الطبية.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح دعا، أمس الأربعاء، أهالي محافظات الرقة ودير الزور والحسكة إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والانتباه إلى سلامة الأطفال، وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم المجازفة بعبور أي سيل أو مجرى مائي.