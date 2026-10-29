الدفاع المدني في الحسكة ينفذ إجراءات استباقية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه الخابور

الحسكة-سانا‏

باشرت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الحسكة، اليوم ‏الخميس، تنفيذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور، ‏بالتزامن مع الهطولات المطرية التي تشهدها المنطقة، وما تسببت به من تجمعات ‏للمياه والسيول في عدد من المواقع.‏

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب، لـ سانا، ‏أن الإجراءات تضمنت فتح الممرات والقنوات المخصصة لتصريف المياه عند جسر ‏البيروتي، بهدف تخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع منسوب النهر، والحد من مخاطر ‏تجمع المياه.‏

وأشار شهاب إلى أن تنفيذ الأعمال يستلزم قطع حركة المرور على الجسر بالكامل إلى ‏حين الانتهاء منها، داعياً المواطنين والسائقين إلى الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة ‏واستخدام الطرق البديلة.‏

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية استجابات ‏ميدانية للتعامل مع تداعيات الهطولات المطرية، شملت سحب مياه الأمطار المتجمعة في منازل بحي المطار في مدينة الحسكة، إضافة إلى سحب مياه السيول التي غمرت ‏أجزاءً من المرافق الخدمية في مشفى رأس العين، بهدف حماية التجهيزات الفنية ‏والمولدات الكهربائية، وضمان استمرار عملها والخدمات الطبية.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح دعا، أمس الأربعاء، أهالي محافظات ‏الرقة ودير الزور والحسكة إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والانتباه إلى ‏سلامة الأطفال، وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم المجازفة بعبور ‏أي سيل أو مجرى مائي.‏