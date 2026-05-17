الجامعة الافتراضية: بدء امتحانات عدد من برامج فصل (S25) لطلاب المراكز الداخلية والخارجية

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية، عن بدء الامتحانات لكل البرامج، عدا (برنامج الإجازة في الحقوق والإعلام وبرنامج دبلوم التأهيل التربوي وبرامج الماجستير)، وذلك للفصل الدراسي ربيع 2025 (S25) لطلاب المراكز الداخلية والخارجية.

وأشارت الجامعة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه بإمكان الطلاب الاطلاع على البرنامج الامتحاني من خلال اختيار Exam Time Table من القائمة اليسارية الموجودة ضمن حسابهم الجامعي، ثم اختيار البرنامج، ثم اختيار الفصل S25.

ولفتت الجامعة، إلى أنه يتوجب على طلاب المراكز الخارجية مراعاة فارق التوقيت لأن التوقيت الظاهر للامتحان هو بتوقيت سوريا، مؤكدة أنه لا يسمح بتغيير المركز الامتحاني مهما كانت الأسباب، ويتوجب على الطلاب الالتزام بالمراكز المحددة حصراً.

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين بالحصول على البرنامج الامتحاني لتقديم طلب عبر نظام الطلبات الإلكترونية حصراً، وفي حال وجود أي استفسار لدى الطالب، التواصل مع المنسق الامتحاني المسؤول عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أنه على أي طالب لم يظهر له البرنامج الامتحاني، المراسلة على الإيميل التالي.

وبيّنت الجامعة أن قبول طلبات نقل المراكز الخارجية فقط، متاح اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأحد الواقع في 24-05-2026، وأنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل عبر الرابط.

‏وكانت الجامعة الافتراضية السورية أعلنت يوم الأربعاء الماضي، بدء التسجيل ‏الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025 (‏F25‏) ‏للطلاب القدامى في برامج (الإجازة في الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل ‏التربوي وبرامج الماجستير) لغاية الـ 23 من الشهر الجاري.‏