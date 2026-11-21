حلب-سانا



أقامت وزارة الأوقاف بإشراف إدارة التوعية الإلكترونية والإرشاد وبالتعاون مع مديرية أوقاف حلب، اليوم الجمعة، المهرجان الدعوي الأول «لأنه الله» في ساحة قلعة حلب، متضمناً فقرات إنشادية وكلمات دعوية ومسابقات تفاعلية وتوزيع جوائز على الحضور.



ويأتي المهرجان في إطار حملة «لأنه الله» التي أطلقتها وزارة الأوقاف في عدد من المحافظات، بهدف تعزيز تعظيم الله تعالى في النفوس، وترسيخ القيم والمبادئ الحسنة في المجتمع.



وأوضح مدير دائرة التوعية الإلكترونية والإرشاد في مديرية أوقاف حلب براء اليوسف، في تصريح لـ سانا، أن المهرجان تضمن فقرات متنوعة من الإنشاد والكلمات الدعوية والمسابقات وتوزيع الجوائز بحضور رسمي وشعبي واسع.



من جهته، بيّن عضو الفريق المركزي في وزارة الأوقاف دياب حمادة، في تصريح مماثل، أن حملة «لأنه الله» تواصل فعالياتها في معظم المحافظات، ووصلت اليوم إلى مدينة حلب، مشيراً إلى أن المهرجان شهد تفاعلاً لافتاً من الحضور مع فقراته الدعوية والترفيهية الهادفة.



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في الخامس عشر من تشرين الأول الماضي إطلاق حملة «لأنه الله»، بهدف ترسيخ تعظيم الله سبحانه وتعالى في النفوس، وتعزيز المعرفة بأسمائه وصفاته، والتأمل في عظمة خلقه، واستشعار مراقبته وتعظيم شعائره.



يُذكر أن وزارة الأوقاف تنفذ بصورة دورية حملات وبرامج دعوية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، في إطار رسالتها الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر القيم الإسلامية السمحة.