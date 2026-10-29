بدء تجهيز محولة جديدة باستطاعة 30 ميغاواط في محطة كهرباء نوى بدرعا ‏

درعا-سانا‏

بدأت ورشات الشركة السورية للكهرباء في محافظة درعا، اليوم الخميس، أعمال ‏تجهيز محولة كهربائية جديدة باستطاعة 30 ميغاواط في محطة تحويل نوى بريف ‏المحافظة الغربي، بهدف رفع استطاعة المحطة من 20 إلى 30 ميغاواط، وتعزيز ‏موثوقية التغذية الكهربائية للسكان في نوى ومحيطها.‏

وأوضح رئيس دائرة التشغيل في شركة كهرباء درعا وليد المصطفى، لـ سانا، أن ‏الأعمال الجارية تشمل تجهيز المحولة وتركيب أجزائها ومتمماتها، على أن تُجرى ‏الاختبارات الفنية خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لوضعها في الخدمة.‏

وأشار المصطفى إلى أن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية، ‏نتيجة أعمال ترميم المنازل والتوسع العمراني وإعادة تشغيل المعامل، استدعت العمل ‏على زيادة استطاعة المحطة لتلبية الاحتياجات المتنامية وتحسين واقع التغذية ‏الكهربائية في المنطقة.‏

المحطة تغذي نحو 150 ألف نسمة

وبيّن رئيس محطة كهرباء نوى غسان أبو سويد، في تصريح مماثل، أن المحطة ‏تغذي نحو 150 ألف نسمة في مدينة نوى والمناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن زيادة ‏استطاعتها تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ولا سيما مع عودة المهجّرين ‏إلى مناطقهم.‏

وأوضح أبو سويد أن الاستعداد لفصل الشتاء يشكل أحد العوامل المهمة لزيادة ‏استطاعة المحطة، نظراً إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية مقارنة بفصل الصيف، مؤكداً ‏استمرار العمل على تجهيز المحولة الجديدة واستبدال المحولة القديمة.‏

وتأتي أعمال توسيع استطاعة محطة كهرباء نوى في إطار الجهود الهادفة إلى تحسين ‏واقع التغذية الكهربائية في ريف درعا الغربي، في ظل تزايد الطلب على الطاقة نتيجة ‏عودة الأهالي إلى مناطقهم، وترميم المنازل، والتوسع العمراني، واستئناف النشاط ‏الصناعي.‏