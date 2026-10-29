بدء تجهيز محولة جديدة باستطاعة 30 ميغاواط في محطة كهرباء نوى بدرعا ‏

درعا-سانا
بدأت ورشات الشركة السورية للكهرباء في محافظة درعا، اليوم الخميس، أعمال تجهيز محولة كهربائية جديدة باستطاعة 30 ميغاواط في محطة تحويل نوى بريف المحافظة الغربي، بهدف رفع استطاعة المحطة من 20 إلى 30 ميغاواط، وتعزيز موثوقية التغذية الكهربائية للسكان في نوى ومحيطها.
وأوضح رئيس دائرة التشغيل في شركة كهرباء درعا وليد المصطفى، لـ سانا، أن الأعمال الجارية تشمل تجهيز المحولة وتركيب أجزائها ومتمماتها، على أن تُجرى الاختبارات الفنية خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لوضعها في الخدمة.
وأشار المصطفى إلى أن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية، نتيجة أعمال ترميم المنازل والتوسع العمراني وإعادة تشغيل المعامل، استدعت العمل على زيادة استطاعة المحطة لتلبية الاحتياجات المتنامية وتحسين واقع التغذية الكهربائية في المنطقة.
المحطة تغذي نحو 150 ألف نسمة
وبيّن رئيس محطة كهرباء نوى غسان أبو سويد، في تصريح مماثل، أن المحطة تغذي نحو 150 ألف نسمة في مدينة نوى والمناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن زيادة استطاعتها تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ولا سيما مع عودة المهجّرين إلى مناطقهم.
وأوضح أبو سويد أن الاستعداد لفصل الشتاء يشكل أحد العوامل المهمة لزيادة استطاعة المحطة، نظراً إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية مقارنة بفصل الصيف، مؤكداً استمرار العمل على تجهيز المحولة الجديدة واستبدال المحولة القديمة.
وتأتي أعمال توسيع استطاعة محطة كهرباء نوى في إطار الجهود الهادفة إلى تحسين واقع التغذية الكهربائية في ريف درعا الغربي، في ظل تزايد الطلب على الطاقة نتيجة عودة الأهالي إلى مناطقهم، وترميم المنازل، والتوسع العمراني، واستئناف النشاط الصناعي.