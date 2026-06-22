جولة لوزارة الاقتصاد على أفران إدلب ومعرة مصرين بعد استكمال مراحل التأهيل

إدلب-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للمخابز، اليوم الإثنين فرن شهداء حيش في ريف إدلب الجنوبي، بعد إعادة تأهيله وتحديثه بشكل كامل، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين استقرار توافر مادة الخبز للأهالي في المنطقة والقرى المجاورة.

في السياق، أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل ‏الحسن، ومدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي، وعدد ‏من المسؤولين، جولة ميدانية شملت فرن إدلب الآلي، وفرن معرة مصرين الآلي للاطلاع على مراحل التأهيل والتجهيز النهائية، تمهيداً لوضعهما في الخدمة خلال الأيام المقبلة.

وأكد الحسن أهمية استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة.

كما شملت الجولة أيضاً مسلخ اللحوم في مدينة معرة النعمان للاطلاع على واقع العمل، والتجهيزات المنفذة بعد استكمال أعمال تأهيله.

ويأتي افتتاح الفرن وإعادة تأهيل الفرنين الآخرين، في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتطوير المنشآت الخدمية ورفع كفاءتها بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.