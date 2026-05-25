مدير السورية للمخابز لـ سانا: تأمين مستلزمات المخابز خلال عطلة عيد الأضحى

دمشق-سانا

أعلن مدير المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية عمل المخابز في مختلف المحافظات السورية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز دون انقطاع.



وأوضح الصيادي في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المؤسسة وضعت خطة عمل متكاملة، تتضمن تعزيز جاهزية خطوط الإنتاج، ورفع وتيرة التنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين الدقيق التمويني ومختلف مستلزمات التشغيل، بما يضمن المحافظة على استقرار الإنتاج، وتلبية الطلب المتزايد خلال أيام العيد.



وأشار الصيادي إلى أن المؤسسة تعمل على متابعة واقع العمل في المخابز بشكل يومي عبر غرف عمليات مركزية وفرعية، لرصد أي طارئ ومعالجته بشكل فوري، إضافة إلى تعزيز الورديات الفنية والإدارية وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية للمخابز بهدف الحفاظ على الجاهزية الفنية، واستمرار الإنتاج بالكفاءة المطلوبة.



وبيّن الصيادي أن فرق المتابعة بالمؤسسة ستواصل جولاتها الميدانية طوال فترة العيد، لمراقبة حسن سير العمل، والالتزام بالمواصفات الفنية والإنتاجية، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على توفير رغيف الخبز للمواطنين بجودة مناسبة، وبشكل منتظم في جميع المحافظات.



وكانت المؤسسة السورية للمخابز حددت عطلة المخابز التابعة لها في جميع المحافظات، أول يوم من أيام عيد الأضحى فقط، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 27 من أيار الجاري، على أن تستمر بعملها باقي أيام العطلة.

