ورشة للمعهد العالي للقضاء بدمشق حول سبل ‏تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها

دمشق-سانا

عُقدت اليوم الأربعاء في مبنى المعهد العالي للقضاء ‏بدمشق، ورشة عمل تخصصية بعنوان “جهود ‏الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة.. من تشخيص ‏الفجوات إلى أولويات المعالجة”، ناقش خلالها ‏المشاركون سبل تطوير المنظومة القضائية وتعزيز ‏استقلاليتها وكفاءتها، بما يواكب متطلبات المرحلة ‏الراهنة‎.‎

وركّزت الورشة، التي نظمها المعهد بالتعاون مع ‏مركز الحوار السوري على الإطار المفاهيمي ‏والمعياري للإصلاح القضائي وفق المعايير الدولية، ‏والاستفادة من تجارب الدول، إلى جانب تقييم واقع ‏الموارد البشرية وتأهيل الكوادر، والكفاءة والنزاهة، ‏وتحديث البنى التحتية والإجراءات في المحاكم، بما ‏يضمن تحقيق معايير المحاكمة العادلة ويسهل ‏وصول المواطنين إلى العدالة‎.‎

بناء قضاء مستقل يشكل ركيزة لدولة القانون‎

أكد وزير العدل مظهر الويس في كلمته خلال ‏الورشة، أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع ‏المؤسسات والجهات الشريكة والخبرات القانونية ‏لدعم مسار الإصلاح القضائي الشامل، مبيناً أن ‏عملية الإصلاح القضائي تتطلب تكاملاً وشراكة مع ‏مختلف الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية‎.‎

وشدد الوزير الويس على أن الهدف الأسمى هو بناء ‏قضاء مستقل يحظى بثقة المواطنين ويشكل ركيزة ‏لدولة القانون والعدالة، وأن وجود قضاء مستقل كفؤ، ‏قوي، وفاعل يحقق العدالة والإنصاف هو أحد أعمدة ‏دولة القانون وسيادته‎.‎

بدوره، أشار النائب العام للجمهورية القاضي ‏المستشار حسان التربة إلى أن سوريا غنية بالكوادر ‏والكفاءات القانونية، معرباً عن ثقته بأنها ستغدو ‏نموذجاً يُحتذى به في نزاهة القضاء وإصلاحه ‏وترسيخ العدالة‎.‎

توصيات لتحويل الإصلاح إلى خطوات تنفيذية

وأكد عميد المعهد العالي للقضاء إبراهيم الحسون في ‏تصريح لـ سانا، الحرص على أن يكون المعهد قاعدة ‏للانطلاق نحو الإصلاح المؤسسي والبناء القضائي ‏السليم، لافتاً إلى أن مسار الإصلاح يبدأ بالتشخيص ‏الجريء والصريح للمشكلات والاعتراف بها لوضع ‏العلاج الناجع لها وتجاوز التحديات الراهنة‎.‎

وبيّن الحسون أن الورشة تأتي في اطار جهود وزارة ‏العدل لإصلاح المنظومة القضائية وذلك لمناقشة ‏دراسة مستفيضة أُعدت من قبل مركز الحوار ‏السوري على مدى عدة أشهر لرصد مشكلات ‏ومفاصل العمل القضائي، وتقديم رؤية مفصلة ‏لمعالجة الفجوات القائمة، للخروج بتوصيات واضحة ‏ومسارات تترجم إلى برامج عمل تنفيذية على أرض ‏الواقع‎.‎

خارطة طريق لتطوير القضاء

من جهته، بيّن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس ‏الغرفة العقارية، القاضي المستشار عمار العاني، في تصريح ‏مماثل، أن المشاركين في الورشة ناقشوا أهم النقاط ‏والمحاور الواجب العمل عليها لإصلاح المنظومة ‏القضائية بجميع أركانها وجهاتها بدءاً من شؤون ‏القضاة وتطوير المؤسسة القضائية، وصولاً إلى ‏تعزيز علاقتها بالمجتمع ومؤسسات الدولة كافة‎.‎

بدوره، لفت مدير مركز الحوار السوري أحمد ‏القربي في تصريح مماثل، إلى أن مشاركة طيف ‏واسع ومتنوع ضم قضاة ومحامين وأكاديميين ‏وأعضاء من مجلس الشعب وممثلين عن عدة جهات ‏ومؤسسات معنية في الورشة، يسهم في رفد صانع ‏القرار بوزارة العدل بوجهات نظر متعددة لصياغة ‏خارطة طريق تنفيذية وتحويل التوصيات إلى ‏برنامج عمل متكامل لتطوير منظومة القضاء‎.‎

وكان المعهد العالي للقضاء شارك في الـ 22 من ‏الشهر الجاري بدورة متخصصة للتدريب القضائي ‏في إسطنبول بتركيا، لمواكبة المنهجيات الحديثة في ‏هذا المجال، ورفع كفاءة الكوادر القضائية، وتطوير ‏آليات بناء البرامج التدريبية، بما ينسجم مع متطلبات ‏العمل القضائي المعاصر.