إطلاق مبادرة “مسار التمكين” في حمص للتعريف بآليات التقدم للوظائف الحكومية

حمص-سانا
أطلقت مديرية التنمية الإدارية في محافظة حمص اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي، مبادرة “مسار التمكين”، لتعريف الراغبين بالتقدم إلى الوظائف الحكومية بآليات التوظيف، بدءاً من الاطلاع على الإعلانات الوظيفية وشروط التقدم، وصولاً إلى تقديم الطلبات والاستعداد للمسابقات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى فرص العمل المتاحة.
أوضح مدير التنمية الإدارية في حمص خالد الجودي في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة التي تستمر لغاية 31 الشهر الجاري، تهدف إلى توفير مساحة عادلة للجميع للتعرف إلى آليات التقدم للوظائف الحكومية والاستعداد لها بالطريقة الصحيحة، مبيناً أن الجلسة الأولى تضمنت الاستماع إلى أسئلة المشاركين وملاحظاتهم حول التوظيف، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بآلية التقديم، وأسباب عدم القبول، وإمكانية التقدم لأكثر من وظيفة.
تحسين الأداء ومعالجة الصعوبات
وأشار الجودي إلى أن عدداً من الاستفسارات والحالات الخاصة يحتاج إلى متابعة وتوضيح، ما دفع المديرية إلى تخصيص مواعيد لمناقشتها بصورة تفصيلية، لافتاً إلى أن الجلسة شهدت الاستماع إلى آراء المشاركين ومشكلاتهم، بهدف دراستها والعمل على تحسين الأداء ومعالجة الصعوبات التي تواجه المتقدمين.
المبادرة تهدف الى تعزيز الشفافية
وبيّن أن الجلسة الأولى تأتي ضمن سلسلة جلسات تُقام يومياً حتى 31 تشرين الأول الجاري، موضحاً أن المبادرة تمثل جهداً من فريق المديرية لتعزيز الشفافية، وتعريف المواطنين بالوظائف المعلن عنها، وتزويدهم بالروابط التي تتيح لهم الاطلاع على الفرص المتاحة والتقدم إليها.
المبادرة لا تتضمن وعوداً بتأمين وظائف
وأكد الجودي أن المبادرة لا تتضمن وعوداً بتأمين وظائف للمشاركين، ولا تهدف إلى تنظيم مسابقات توظيف، وإنما تسعى إلى القيام بدور الوسيط بين المؤسسات الحكومية التي تعلن عن شواغر وظيفية والمواطنين الراغبين في التقدم إليها، مشدداً على أهمية استقطاب الكفاءات القادرة على الإسهام في تطوير المؤسسات والنهوض بالبلاد.
المبادرة خطوة للتوافق بين الاختصاصات والخبرات
من جهتها، أوضحت الصحفية حنين حمادة في تصريح مماثل، أن مشاركتها في المبادرة جاءت للتعرف على آليات التوظيف في المؤسسات الحكومية، ولا سيما بعد عودتها إلى الوطن، مشيرة إلى الصعوبات التي قد تواجهها في معرفة كيفية الاستفادة من خبرتها في المجال الصحفي والإعلامي ضمن فرص العمل المتاحة.
وأعربت حمادة عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة خطوة أولى نحو تحقيق التوافق بين اختصاصات الأشخاص وخبراتهم من جهة، والوظائف المناسبة لهم من جهة أخرى، بما يتيح لهم فرصاً أفضل للمساهمة في الحياة المهنية.
بدوره، أشار المشارك معتز مندو، إلى أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية للتعريف بفرص العمل المتاحة في حمص، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالتوظيف، موضحاً أنه عاد إلى البلاد بعد أكثر من عشر سنوات قضاها في الخارج، وكان بحاجة إلى معرفة آليات التقدم للوظائف الحكومية وإجراءاتها.
ولفت مندو الى أن الجلسة أتاحت له التعرف على طرق التقديم والروابط الخاصة بالإعلانات الوظيفية، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة للراغبين في العودة إلى سوق العمل والمساهمة في خدمة بلدهم.
وتندرج مبادرة “مسار التمكين” ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وتسهيل الاطلاع على فرص العمل المعلنة، بما يساعد الراغبين بالتقدم إلى الوظائف على فهم إجراءات التوظيف والاستعداد لها، ويعزز فرص وصول الكفاءات إلى المواقع الوظيفية المناسبة.