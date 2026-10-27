إطلاق مبادرة “مسار التمكين” في حمص للتعريف بآليات التقدم للوظائف الحكومية

حمص-سانا‏

أطلقت مديرية التنمية الإدارية في محافظة حمص اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي، ‏مبادرة “مسار التمكين”، لتعريف الراغبين بالتقدم إلى الوظائف الحكومية بآليات ‏التوظيف، بدءاً من الاطلاع على الإعلانات الوظيفية وشروط التقدم، وصولاً إلى ‏تقديم الطلبات والاستعداد للمسابقات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول ‏المواطنين إلى فرص العمل المتاحة.‏

أوضح مدير التنمية الإدارية في حمص خالد الجودي في تصريح لمراسل سانا، أن ‏المبادرة التي تستمر لغاية 31 الشهر الجاري، تهدف إلى توفير مساحة عادلة للجميع ‏للتعرف إلى آليات التقدم للوظائف الحكومية والاستعداد لها بالطريقة الصحيحة، مبيناً ‏أن الجلسة الأولى تضمنت الاستماع إلى أسئلة المشاركين وملاحظاتهم حول التوظيف، ‏والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بآلية التقديم، وأسباب عدم القبول، وإمكانية التقدم ‏لأكثر من وظيفة.‏

تحسين الأداء ومعالجة الصعوبات

وأشار الجودي إلى أن عدداً من الاستفسارات والحالات الخاصة يحتاج إلى متابعة ‏وتوضيح، ما دفع المديرية إلى تخصيص مواعيد لمناقشتها بصورة تفصيلية، لافتاً إلى ‏أن الجلسة شهدت الاستماع إلى آراء المشاركين ومشكلاتهم، بهدف دراستها والعمل ‏على تحسين الأداء ومعالجة الصعوبات التي تواجه المتقدمين.‏

المبادرة تهدف الى تعزيز الشفافية

وبيّن أن الجلسة الأولى تأتي ضمن سلسلة جلسات تُقام يومياً حتى 31 تشرين الأول ‏الجاري، موضحاً أن المبادرة تمثل جهداً من فريق المديرية لتعزيز الشفافية، وتعريف ‏المواطنين بالوظائف المعلن عنها، وتزويدهم بالروابط التي تتيح لهم الاطلاع على ‏الفرص المتاحة والتقدم إليها.‏

المبادرة لا تتضمن وعوداً بتأمين وظائف

وأكد الجودي أن المبادرة لا تتضمن وعوداً بتأمين وظائف للمشاركين، ولا تهدف إلى ‏تنظيم مسابقات توظيف، وإنما تسعى إلى القيام بدور الوسيط بين المؤسسات الحكومية ‏التي تعلن عن شواغر وظيفية والمواطنين الراغبين في التقدم إليها، مشدداً على أهمية ‏استقطاب الكفاءات القادرة على الإسهام في تطوير المؤسسات والنهوض بالبلاد.‏

المبادرة خطوة للتوافق بين الاختصاصات والخبرات

من جهتها، أوضحت الصحفية حنين حمادة في تصريح مماثل، أن مشاركتها في ‏المبادرة جاءت للتعرف على آليات التوظيف في المؤسسات الحكومية، ولا سيما بعد ‏عودتها إلى الوطن، مشيرة إلى الصعوبات التي قد تواجهها في معرفة كيفية الاستفادة ‏من خبرتها في المجال الصحفي والإعلامي ضمن فرص العمل المتاحة.‏

وأعربت حمادة عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة خطوة أولى نحو تحقيق التوافق ‏بين اختصاصات الأشخاص وخبراتهم من جهة، والوظائف المناسبة لهم من جهة ‏أخرى، بما يتيح لهم فرصاً أفضل للمساهمة في الحياة المهنية.‏

بدوره، أشار المشارك معتز مندو، إلى أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية للتعريف ‏بفرص العمل المتاحة في حمص، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة ‏بالتوظيف، موضحاً أنه عاد إلى البلاد بعد أكثر من عشر سنوات قضاها في الخارج، ‏وكان بحاجة إلى معرفة آليات التقدم للوظائف الحكومية وإجراءاتها.‏

ولفت مندو الى أن الجلسة أتاحت له التعرف على طرق التقديم والروابط الخاصة ‏بالإعلانات الوظيفية، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة ‏للراغبين في العودة إلى سوق العمل والمساهمة في خدمة بلدهم.‏

وتندرج مبادرة “مسار التمكين” ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التواصل بين ‏المؤسسات الحكومية والمواطنين، وتسهيل الاطلاع على فرص العمل المعلنة، بما ‏يساعد الراغبين بالتقدم إلى الوظائف على فهم إجراءات التوظيف والاستعداد لها، ‏ويعزز فرص وصول الكفاءات إلى المواقع الوظيفية المناسبة.‏