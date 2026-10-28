الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: كستناء ضهر القصير.. كنز طبيعي ومصدر رزق لأهالي ريف حمص الغربي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

كستناء ضهر القصير.. كنز طبيعي ومصدر رزق لأهالي ريف حمص الغربي

لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع فعاليات اجتماعية تمثل محافظة دمشق
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي في أنطاليا نظيره الأمريكي بحضور وزير الخارجية التركي
أهالي الغوطة الشرقية يعبرون عن تضامنهم مع المدنيين في غزة بعد عامين على حرب الإبادة
ورشة عمل في جامعة حماة تبحث تطوير وإدارة واستثمار البادية السورية
نحو اقتصاد قوي وصاعد كانت ورشة مبادئ الاقتصاد ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى