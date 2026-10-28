الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا
استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.
ومن المقرر أن يبحث الرئيس الشرع مع الزيدي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على أسس الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص التنمية والاستثمار.
كما تتناول المحادثات آخر المستجدات في المنطقة وتداعياتها الجيوسياسية.
وكان الرئيس الشرع أكد، في مقابلة مع قناة دجلة العراقية بثت مساء أمس، أن سوريا والعراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المشترك واستعادة القرار في المنطقة، وبناء دولتين قويتين قادرتين على حماية مصالحهما وتحقيق التنمية والازدهار.