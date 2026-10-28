الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا ‏

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ‏والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.‏

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الشرع مع الزيدي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على أسس الاحترام ‏المتبادل والتفاهم المشترك، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص التنمية ‏والاستثمار.‏

كما تتناول المحادثات آخر المستجدات في المنطقة وتداعياتها الجيوسياسية.‏

وكان الرئيس الشرع أكد، في مقابلة مع قناة دجلة العراقية بثت مساء أمس، أن سوريا ‌‏والعراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المشترك واستعادة القرار في المنطقة، وبناء ‌‏دولتين قويتين قادرتين على حماية مصالحهما وتحقيق التنمية والازدهار.‏