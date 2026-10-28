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الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا ‏

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ‏والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.‏

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الشرع مع الزيدي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على أسس الاحترام ‏المتبادل والتفاهم المشترك، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص التنمية ‏والاستثمار.‏

كما تتناول المحادثات آخر المستجدات في المنطقة وتداعياتها الجيوسياسية.‏

وكان الرئيس الشرع أكد، في مقابلة مع قناة دجلة العراقية بثت مساء أمس، أن سوريا ‌‏والعراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المشترك واستعادة القرار في المنطقة، وبناء ‌‏دولتين قويتين قادرتين على حماية مصالحهما وتحقيق التنمية والازدهار.‏

photo 2 2026 10 28 14 49 13 الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي
photo 3 2026 10 28 14 49 13 الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي
photo 4 2026 10 28 14 49 13 الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي
photo 5 2026 10 28 14 49 14 الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي
photo 6 2026 10 28 14 49 14 الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي
photo 7 2026 10 28 14 49 14 الرئيس الشرع يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار دمشق الدولي
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