دائرة حراج طرطوس تنفذ أنشطة توعوية لترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلاب

طرطوس-سانا



نفّذت دائرة حراج طرطوس أنشطة إرشادية في عدد من مدارس المحافظة، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، وتعريف الطلاب بأهمية الغابات والتنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، ودورهم في حماية الموارد الطبيعية والوقاية من الحرائق والممارسات التي تهدد الغطاء النباتي.



وشملت الأنشطة لقاءين توعويين نفذتهما شعبة التنوع الحيوي وإدارة المحميات لطلاب مدرستي «سيعين» في منطقة الدريكيش و«الصليب» في منطقة صافيتا، تناولا الفوائد البيئية للغابات ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب التعريف بالأنواع الشجرية والنباتات العشبية والحيوانات البرية والطيور الموجودة في محمية سرستان، بالاستعانة بصور توضيحية تسهم في تبسيط المعلومات وتعزيز تفاعل الطلاب معها.

غرس السلوك البيئي منذ الصغر

وأوضح مدير زراعة طرطوس الدكتور محمد أحمد في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن المديرية تنفذ لقاءات وأنشطة إرشادية تستهدف الأطفال والطلاب لتعزيز الوعي البيئي، والتعريف بأهمية الغابات والتنوع الحيوي وسبل حمايتهما.



وبيّن أحمد أن البرامج تتضمن التوعية بمخاطر الحرائق والقطع الجائر والاحتطاب العشوائي ورمي النفايات، وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار والحفاظ على نظافة الغابات وحماية الكائنات الحية، إضافة إلى التعريف بآليات الإبلاغ عن الحرائق عبر الرقم المجاني لطوارئ الحراج 188 والدفاع المدني 113.



وأشار أحمد إلى أن الخطة تُنفذ بالتنسيق مع مديرية التربية وإدارات المدارس، وتشمل الريف والمدينة عبر أنشطة تطبيقية وحملات نظافة ومواد توضيحية، بهدف تحويل المعرفة البيئية إلى سلوك عملي يعزز مسؤولية الطلاب تجاه الطبيعة.



وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود نشر الثقافة البيئية في المجتمع المدرسي، وتعريف الأجيال الناشئة بأهمية الغابات والتنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، وترسيخ ممارسات تسهم في صون الموارد الطبيعية والحد من الأخطار التي تهددها.