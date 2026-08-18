العكلة لـ سانا: سوريا تتجه لإغلاق ملف عدم الامتثال وتوسيع الاستخدامات النووية السلمية

دمشق-سانا‏

رحّب رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور مضر العكلة بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية إلى دمشق، وما رافقها من مباحثات وزيارات ميدانية وتصريحات، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل ‏محطة جديدة في مسار التعاون بين سوريا والوكالة، وتعكس التزام الدولة السورية بالشفافية والمسؤولية في ‏التعامل مع الملف النووي.

وأوضح العكلة في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع ‏وزارة الخارجية والمغتربين، على توفير جميع المتطلبات الفنية اللازمة لإنجاز التقييمات المتعلقة بالمواد ‏والمخلفات النووية المرتبطة بالنظام السابق، وذلك ضمن نظام الضمانات الدولية، وبما ينسجم مع الأطر ‏القانونية المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار العكلة إلى أن فتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاماً، واطلاعها على موقع آخر ‏غير معلن، جاء بقرار سيادي يعكس جدية الدولة السورية في معالجة الملفات العالقة والعمل على إغلاق ‏ملف عدم الامتثال الموروث.

وبيّن أن هذه الخطوات تمهّد لعودة سوريا إلى وضعها الطبيعي كدولة ممتثلة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة ‏النووية، وقادرة على تطوير برنامج نووي سلمي يخدم قطاعات الطاقة والصحة والغذاء وإدارة المياه.

وأكد العكلة أن هيئة الطاقة الذرية السورية، بصفتها الجهة الوطنية المختصة، ستواصل العمل والتعاون مع ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير التعاون الفني والتقني، وتوسيع الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا ‏النووية، بما يخدم المصلحة الوطنية. وكانت سوريا أكدت خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة ‏والستين للمؤتمر العام للوكالة ‏الدولية للطاقة ‏الذرية التي انعقدت في فيينا خلال أيلول ‏الماضي، حرصها على تطوير ‏علاقات التعاون مع الوكالة، ‏واستعدادها الكامل لمعالجة ‏جميع الملفات العالقة بمسؤولية.