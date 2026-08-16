دورة تدريبية للعاملين باتصالات القنيطرة حول الإسعافات الأولية والإطفاء

القنيطرة-سانا

انطلقت اليوم الأحد، في مديرية اتصالات القنيطرة، دورة تدريبية للعاملين حول الإسعافات الأولية والإطفاء وطرق التعامل مع الحالات الطارئة، تنظمها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة الجنوبية، وتستمر يومين.

وأوضح اختصاصي تدريب الإطفاء في مديرية الطوارئ بالمنطقة الجنوبية ياسر النابلسي في تصريح لمراسل سانا أن اليوم الأول يتركز على مبادئ الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الاختناق واللدغات وضربات الشمس، بينما يتناول اليوم الثاني طرق التعامل مع الحرائق المنزلية واشتعال أسطوانات الغاز، والتدريب العملي على الاستخدام الصحيح لأجهزة الإطفاء.

ولفت النابلسي إلى أن الدورة تهدف إلى رفع جاهزية الكوادر وتمكينهم من تقديم الاستجابة السريعة والمناسبة أثناء الحوادث الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج متكامل تنفذه مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة الجنوبية، لنشر ثقافة السلامة العامة ورفع المهارات الوقائية لدى العاملين في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.