السورية للبترول توفّر أكثر من 500 فرصة عمل لأبناء دير الزور وتعيد 200 موظف

دير الزور-سانا



تواصل الشركة السورية للبترول تنفيذ إجراءات تهدف إلى دعم أبناء محافظة دير الزور وتوسيع فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي، بالتوازي مع جهودها في إعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط والغاز، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وحرصها على تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في مناطق عملها.



وذكرت الشركة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الإجراءات شملت توظيف 400 موظف ضمن قطاع الحراسات، وإعادة 200 موظف كانوا مفصولين سابقاً، إضافة إلى توظيف 70 مهندساً وفنياً و85 عاملاً في عدد من مواقع العمل والخدمات المساندة.



كما قدمت الشركة مكافآت لعدد من العاملين في الحقول النفطية بالمحافظة تقديراً لجهودهم في استمرارية العمل والإنتاج.



وأكدت الشركة على المتعهدين والمقاولين إعطاء الأولوية لأبناء دير الزور في فرص العمل المتاحة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دور الكفاءات المحلية.



وأشارت الشركة إلى أن أبناء دير الزور يمثلون شريكاً أساسياً في مسيرة إعادة تأهيل وتطوير القطاع النفطي، وأن دعمهم وتمكينهم سيبقيان من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز، واستعادة طاقته الإنتاجية بعد الأضرار التي لحقت به خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع تعزيز دور المجتمعات المحلية في المناطق النفطية، ودعم فرص العمل لأبنائها، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة دير الزور.

