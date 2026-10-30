تراجع الفعالية الجوية في سوريا مع بقاء فرصة لهطولات مطرية في عدة مناطق ‏

دمشق-سانا‏

تتراجع الفعالية الجوية اليوم الجمعة في سوريا، ويكون الجو غائماً جزئياً بصورة عامة، ‏مع بقاء الفرصة مهيأة لهطولات مطرية خفيفة في مناطق متفرقة من البلاد، فيما تبقى ‏درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بقليل في جميع المناطق.‏

وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء تميل إلى البرودة خلال الليل، ‏وتكون باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في مختلف ‏المناطق، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏