تراجع الفعالية الجوية في سوريا مع بقاء فرصة لهطولات مطرية في عدة مناطق ‏

دمشق-سانا
تتراجع الفعالية الجوية اليوم الجمعة في سوريا، ويكون الجو غائماً جزئياً بصورة عامة، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطولات مطرية خفيفة في مناطق متفرقة من البلاد، فيما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بقليل في جميع المناطق.
وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء تميل إلى البرودة خلال الليل، وتكون باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في مختلف المناطق، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|10/22
|ريف دمشق-القلمون
|6/16
|القنيطرة
|13/18
|درعا
|11/22
|السويداء
|13/18
|حمص
|11/20
|حماة
|12/20
|اللاذقية
|18/23
|طرطوس
|19/23
|حلب
|14/20
|إدلب
|14/20
|دير الزور
|13/22
|الرقة
|13/21
|الحسكة
|17/20