الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
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تراجع الفعالية الجوية في سوريا مع بقاء فرصة لهطولات مطرية في عدة مناطق ‏

photo 2026 10 30 09 04 02 تراجع الفعالية الجوية في سوريا مع بقاء فرصة لهطولات مطرية في عدة مناطق ‏
إحدى طرق محافظة دمشق بعد هطول الأمطار-دمشق-أرشيف سانا

دمشق-سانا‏

تتراجع الفعالية الجوية اليوم الجمعة في سوريا، ويكون الجو غائماً جزئياً بصورة عامة، ‏مع بقاء الفرصة مهيأة لهطولات مطرية خفيفة في مناطق متفرقة من البلاد، فيما تبقى ‏درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بقليل في جميع المناطق.‏

وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء تميل إلى البرودة خلال الليل، ‏وتكون باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في مختلف ‏المناطق، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق10/22‏
ريف دمشق-القلمون6/16‏
القنيطرة13/18‏
درعا11/22‏
السويداء13/18‏
حمص11/20‏
حماة12/20‏
اللاذقية18/23‏
طرطوس19/23‏
حلب14/20‏
إدلب14/20‏
دير الزور13/22‏
الرقة13/21‏
الحسكة17/20‏‏
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