الداخلية: القبض على مطلوب في اللاذقية متورط باعتقال وتسليم مدنيين للنظام البائد

دمشق-سانا

ألقت الوحدات المختصة في قوى الأمن الداخلي القبض على المجرم سعيد أحمد شاكوش في مدينة اللاذقية، أحد أبرز المطلوبين للعدالة، والمتورط بالعمل ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أنه بناءً على عمليات رصد ومتابعة دقيقة، نفذت الوحدات المختصة في قوى الأمن الداخلي عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم شاكوش.

وبيّنت الوزارة أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط شاكوش في اعتقال وتسليم أعداد كبيرة من أبناء محافظة اللاذقية إلى الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، حيث لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

وكان قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد أكد لـ سانا يوم الأربعاء الماضي، إلقاء القبض ‏على المجرم شاكوش خلال عملية أمنية محكمة، مشيراً إلى أن مصير عدد كبير من ‏الشباب الذين سلمهم للأفرع الأمنية لا يزال مجهولاً حتى اليوم.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة ‏المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم ‏الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏