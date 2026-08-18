الوزير البشير يعزي بوفاة ثلاثة عمال في محطة كهرباء بانياس بطرطوس

دمشق-سانا
أعرب وزير الطاقة محمد البشير عن تعازيه بوفاة ثلاثة عمال من الشركة السورية للكهرباء خلال تأديتهم عملهم في محطة بانياس بطرطوس.
وقال البشير في تدوينة عبر منصة (إكس) اليوم الثلاثاء: ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة ثلاثة من عمال الشركة السورية للكهرباء أثناء تأديتهم عملهم في محطة بانياس.
وأضاف: نتقدم إلى أسرهم وذويهم وزملائهم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.
وفي وقت سابق اليوم أسفر انفجار وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة في محطة بانياس الحرارية عن مقتل 3 من العاملين في الشركة السورية للكهرباء.