الوزير البشير يعزي بوفاة ثلاثة عمال في محطة كهرباء بانياس بطرطوس

دمشق-سانا‏

أعرب وزير الطاقة محمد البشير عن تعازيه بوفاة ثلاثة عمال من الشركة السورية ‏للكهرباء خلال تأديتهم عملهم في محطة بانياس بطرطوس.‏

وقال البشير في تدوينة عبر منصة (إكس) اليوم الثلاثاء: ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة ‏ثلاثة من عمال الشركة السورية للكهرباء أثناء تأديتهم عملهم في محطة بانياس.‏

وأضاف: نتقدم إلى أسرهم وذويهم وزملائهم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين ‏الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.‏

وفي وقت سابق اليوم أسفر انفجار وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة في محطة بانياس الحرارية عن مقتل 3 من العاملين في الشركة السورية للكهرباء.