زلزال بشدة 6.1 درجات يضرب قبالة سواحل سومطرة الإندونيسية

جاكرتا-سانا



ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.



وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية عبر موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع على عمق 29 كيلومتراً، ولم تسجل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراءه، كما لم تصدر أي تنبيهات عن وقوع تسونامي.



وكان زلزال بشدة 7.7 درجات ضرب شرق إندونيسيا يوم السبت الماضي، وأدى لمصرع 68 شخصاً، وتبع الزلزال نحو 341 هزة ارتدادية.



وتقع إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 290 مليون نسمة، على خط النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كثيفاً نتيجة التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل والثورات البركانية بصورة متكررة.