القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز ‏في حلب

الأن الداخلي حلب القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز ‏في حلب

‏ ‏حلب-سانا‏
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‏ ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة أعزاز بريف حلب، ‏القبض على أربعة أشخاص ‏للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في ‏مشفى ميديكالز (دوا سابقاً) في ‏المدينة قبل يومين، ‏وتخريب معدات المشفى وأثاثه.‏
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‏ وبينت قوى الأمن عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في كل ملابسات الحادثة، ولا ‌‏سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع وقوع الاعتداء، تمهيداً ‌‏لتحديد المسؤوليات بدقة.‏
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‏ وأشارت إلى أنه تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال ‏الإجراءات القانونية ‏بحقهم وفق الأصول.‏

‏ ‏وأمس الأول اتخذت النيابة العامة بريف حلب الشمالي الإجراءات القانونية، عقب تعرض الكادر الطبي في مشفى ميديكالز”دوا سابقاً” للاعتداء وتخريب ‏عدد من التجهيزات والممتلكات، إثر وفاة أحد المرضى، فيما أدانت وزارة الصحة بأشد العبارات الاعتداء مؤكدة ‏أن وفاة المريض لا تبرر الهجوم ‌‏على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات ‏الطبية، ولا سيما المرتبطة مباشرة ‌‏بحياة مرضى آخرين.‏

photo 2026 08 15 18 39 35 القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز ‏في حلب
photo 2026 08 15 18 39 36 القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز ‏في حلب
photo 2026 08 15 18 39 37 2 القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز ‏في حلب
photo 2026 08 15 18 39 37 القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز ‏في حلب


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