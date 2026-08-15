القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز ‏في حلب

حلب-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة أعزاز بريف حلب، القبض على أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز (دوا سابقاً) في المدينة قبل يومين، وتخريب معدات المشفى وأثاثه.
وبينت قوى الأمن عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في كل ملابسات الحادثة، ولا سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع وقوع الاعتداء، تمهيداً لتحديد المسؤوليات بدقة.
وأشارت إلى أنه تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.
وأمس الأول اتخذت النيابة العامة بريف حلب الشمالي الإجراءات القانونية، عقب تعرض الكادر الطبي في مشفى ميديكالز”دوا سابقاً” للاعتداء وتخريب عدد من التجهيزات والممتلكات، إثر وفاة أحد المرضى، فيما أدانت وزارة الصحة بأشد العبارات الاعتداء مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الهجوم على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية، ولا سيما المرتبطة مباشرة بحياة مرضى آخرين.