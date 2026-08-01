وزارة الأوقاف تعلن نتائج مسابقة انتقاء المدرسين وتتيح تقديم الاعتراضات ‏خلال 24 ساعة

‏ ‏دمشق-سانا

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أعلنت وزارة الأوقاف السورية اليوم السبت نتائج مسابقة انتقاء المدرسين، ‏داعية المتقدمين إلى الاطلاع على النتائج عبر الرابط الإلكتروني المخصص ‏لذلك.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المتقدمين الراغبين ‏بالاعتراض على النتائج يمكنهم تقديم طلباتهم خلال مدة 24 ساعة من تاريخ ‏نشر الإعلان، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص لاستقبال ‏الاعتراضات.‏

وكانت وزارة الأوقاف السورية أجرت في الـ 18 من تموز الماضي ‏بالتعاون مع وزارة ‏التنمية الإدارية، مسابقة لاختيار ‏مدرسين للتعليم الشرعي ‏في عدد من المحافظات، ‏تقدم إليها نحو 12 ألفاً و500 متقدم ومتقدمة لشغل ‌‏نحو 5 آلاف فرصة عمل شاغرة في الاختصاصات ‏الشرعية والعلمية‎.‎