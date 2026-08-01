وزارة الأوقاف تعلن نتائج مسابقة انتقاء المدرسين وتتيح تقديم الاعتراضات ‏خلال 24 ساعة

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الأوقاف السورية اليوم السبت نتائج مسابقة انتقاء المدرسين، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على النتائج عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المتقدمين الراغبين بالاعتراض على النتائج يمكنهم تقديم طلباتهم خلال مدة 24 ساعة من تاريخ نشر الإعلان، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص لاستقبال الاعتراضات.
وكانت وزارة الأوقاف السورية أجرت في الـ 18 من تموز الماضي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، مسابقة لاختيار مدرسين للتعليم الشرعي في عدد من المحافظات، تقدم إليها نحو 12 ألفاً و500 متقدم ومتقدمة لشغل نحو 5 آلاف فرصة عمل شاغرة في الاختصاصات الشرعية والعلمية.