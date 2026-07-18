استمرار خطة العمل الشاملة لصيانة وتأهيل ‏المدارس المتضررة في اللاذقية

photo 2 upscaled 2x 1 استمرار خطة العمل الشاملة لصيانة وتأهيل ‏المدارس المتضررة في اللاذقية

اللاذقية-سانا‏

تواصل مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية ‏تنفيذ خطة العمل الشاملة لصيانة وتأهيل وترميم ‏المدارس المتضررة إلى جانب أعمال التأهيل ‏الدورية، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة ‏التعليمية، وتهيئة الظروف المثلى لعودة الأسر إلى ‏مناطقها‎.‎

file 000000002a2081f4b4ae7d2922555f1d استمرار خطة العمل الشاملة لصيانة وتأهيل ‏المدارس المتضررة في اللاذقية

وكثّفت مديرية الخدمات الفنية أعمالها لهذه الغاية، ‏وسخّرت إمكاناتها لتحقيق أقصى استفادة من فترة ‏العطلة الصيفية، حيث تتركّز الأعمال على تأهيل ‏البنى التحتية للمدارس وإصلاح الصفوف والمرافق، ‏بما يضمن جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب مع ‏مطلع العام الدراسي المقبل‎.‎

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس دائرة تنفيذ الأبنية في ‏المديرية، المهندس جميل علي، في تصريح لـ سانا ‏اليوم السبت، أن ورشات المديرية تعمل حالياً على ‏تنفيذ 44 مشروعاً مدرسياً موزعةً على مساحة ‏المحافظة، وتشمل إنشاءات جديدة وأعمال صيانة ‏شاملة، إضافةً إلى مجموعة من المدارس يجري ‏إعداد دراساتها النهائية، والتي تتضمّن أيضاً مشاريع ‏إنشاء وتأهيل وصيانة‎.‎

ولفت علي إلى تنوّع الأضرار التي لحقت بالمدارس ‏جراء الحرب والزلزال، إذ صُنّفت إلى ثلاثة أقسام، ‏مدارس تحتاج إلى إعادة تأهيل قد تصل إلى ترميم ‏كامل، وأخرى بحاجة إلى تدعيم ثم إعادة تأهيل، ‏وثالثة تستوجب الهدم وإعادة البناء بالكامل، فضلاً ‏عن مدارس تتطلّب صيانة دورية‎.‎

وعن أبرز المعوقات، بيّن علي أنها تمثلت في ارتفاع ‏أسعار المواد، مما استوجب اعتماد دليل أسعار جديد ‏للعام الحالي، إضافة إلى وجود مراكز امتحانية ‏شغلت عدداً من المدارس واضطرت الفرق الفنية ‏معها إلى التوقف مؤقتاً حتى انتهاء الامتحانات، ‏مشدداً على أن المديرية تعمل بكامل كوادرها ‏وطاقتها القصوى لإنجاز الأعمال في المواعيد ‏المحدّدة‎.‎

ويأتي تكثيف العمل في مديرية الخدمات الفنية في ‏اللاذقية لتأهيل المدارس في سياق دعم عودة ‏النازحين والمهجّرين إلى بلداتهم وقراهم وخاصة في ‏الريف الشمالي، حيث تُعطى مدارس تلك المناطق ‏أولوية خاصة ضمن خطة هذا العام والعام القادم، ‏لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مما يعزز الاستقرار ‏ويؤكد الحرص على استمرار العملية التربوية ‏بالشكل الأمثل‎

file 00000000bf1082468ae341b0712c6c1e استمرار خطة العمل الشاملة لصيانة وتأهيل ‏المدارس المتضررة في اللاذقية
file 000000004b64824682f5d028c05a3892 استمرار خطة العمل الشاملة لصيانة وتأهيل ‏المدارس المتضررة في اللاذقية
file 0000000084bc8246a2ea1697d2d1924f استمرار خطة العمل الشاملة لصيانة وتأهيل ‏المدارس المتضررة في اللاذقية
file 0000000073748246baf8638a538b2b73 استمرار خطة العمل الشاملة لصيانة وتأهيل ‏المدارس المتضررة في اللاذقية
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