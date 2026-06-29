إعادة تأهيل عبارات القساطل على قناة تفريغ سد أفاميا في حماة 

حماة-سانا



تواصل مديرية الموارد المائية في حماة أعمالها الميدانية ضمن مشروع إعادة تأهيل سد أفاميا ومحطة الضخ الرئيسة، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى استعادة المنشأتين لدورهما الخدمي في دعم الموارد المائية بالمنطقة.



وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أن المديرية باشرت تنفيذ أعمال إعادة تأهيل عبارات القساطل الواقعة على قناة تفريغ سد أفاميا، بجانب محطة الضخ؛ حيث كانت مغلقة بالكامل نتيجة تراكم الأتربة والنفايات خلال المدة الماضية.



وتُسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة تصريف المياه وضمان انسيابية الجريان في القنوات التابعة للسد؛ بما يُكمل جاهزية كل من السد ومحطة الضخ بشكل كامل، ويعيد لهما وظيفتهما في تنظيم وإدارة الموارد المائية.

