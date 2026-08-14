وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية في ‏سوريا‏

‏محافظات-سانا

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 36 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها ‏فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏مختلف المحافظات السورية.‏

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وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بوقوع 20 حادث سير، ‏أسفرت عن حالتي وفاة، وإصابة 34 مدنياً، مشيراً إلى تقديم الإسعافات الأولية ‏للمصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، و إزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 104 حرائق، 3 منها في الحقول والمحاصيل ‏الزراعية، والباقي متفرقات شملت (المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، ‏والقمامة، والأسلاك الكهربائية).‏

وأسفرت هذه الحرائق التي تم إخمادها وتبريد مواقعها عن حالة وفاة، وإصابة مدنيين ‏اثنين، قدمت الفرق الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت باقي الأضرار على ‏الماديات.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‌‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق ‏آمنة‎.‎

وأصيب 29 شخصاً أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق ‏الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎