وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية في ‏سوريا‏

محافظات-سانا
توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 36 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بوقوع 20 حادث سير، أسفرت عن حالتي وفاة، وإصابة 34 مدنياً، مشيراً إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، و إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 104 حرائق، 3 منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات شملت (المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية).
وأسفرت هذه الحرائق التي تم إخمادها وتبريد مواقعها عن حالة وفاة، وإصابة مدنيين اثنين، قدمت الفرق الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 29 شخصاً أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.