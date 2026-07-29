التنمية الإدارية تعلن شواغر قيادية لحملة الاختصاصات الطبية في جميع المحافظات

دمشق-سانا‏

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أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة ‏بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن توفر شواغر وظيفية قيادية ‏لحملة الاختصاصات الطبية في جميع المحافظات.‏

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وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن تفاصيل الشواغر ومراكز العمل المتاحة ‏منشورة عبر الرابط الآتي: ‏‏https://bit.ly/hiring20260719، مشيرة إلى أن آخر ‏موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو الرابع من آب المقبل.‏

وبيّنت أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً عبر الرابط: ‏https://bit.ly/applying20260719‎، على أن يرفق الموظف المثبت في إحدى ‏جهات القطاع العام وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة التي يعمل لديها.‏

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل الاختصاص العلمي ‏العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، لافتة إلى أنه ‏سيجري التواصل حصراً مع المرشحين لشغل مراكز العمل المحددة، لاستكمال ‏الاختبارات والمقابلات والإجراءات المطلوبة.‏

وأكدت أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة التي يقع ‏فيها مركز العمل.‏

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ويأتي الإعلان في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية لرفد الجهات العامة بالكوادر ‏المؤهلة، وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وفق معايير مفاضلة معلنة وآليات توظيف ‏واضحة.‏