التنمية الإدارية تعلن شواغر قيادية لحملة الاختصاصات الطبية في جميع المحافظات

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن توفر شواغر وظيفية قيادية لحملة الاختصاصات الطبية في جميع المحافظات.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن تفاصيل الشواغر ومراكز العمل المتاحة منشورة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/hiring20260719، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو الرابع من آب المقبل.
وبيّنت أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً عبر الرابط: https://bit.ly/applying20260719، على أن يرفق الموظف المثبت في إحدى جهات القطاع العام وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة التي يعمل لديها.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، لافتة إلى أنه سيجري التواصل حصراً مع المرشحين لشغل مراكز العمل المحددة، لاستكمال الاختبارات والمقابلات والإجراءات المطلوبة.
وأكدت أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة التي يقع فيها مركز العمل.
ويأتي الإعلان في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية لرفد الجهات العامة بالكوادر المؤهلة، وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وفق معايير مفاضلة معلنة وآليات توظيف واضحة.