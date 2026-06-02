محافظ حلب يصدر تعميماً للحد من الضوضاء خلال فترة الامتحانات

حلب-سانا

أصدر محافظ حلب المهندس عزّام الغريب تعميماً يقضي باتخاذ إجراءات للحد من الضوضاء خلال فترة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، بهدف توفير الأجواء المناسبة للطلبة وتمكينهم من أداء امتحاناتهم بهدوء وتركيز.



ونص التعميم الذي نشرته محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام على منع استخدام أبواق المركبات والأصوات المرتفعة في محيط الأحياء السكنية ومراكز الامتحانات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، تزامناً مع أوقات تقديم الامتحانات.



كما تضمن التعميم، منع إقامة الفعاليات والحفلات في الأماكن المفتوحة ضمن الأحياء السكنية، خلال الفترة الممتدة من الرابع وحتى الثامن والعشرين من حزيران الجاري، وعدم رفع شدة الصوت في الصالات المغلقة، إضافة إلى منع الضوضاء الناتجة عن الباعة الجوالين.



ودعا المحافظ الجهات المعنية إلى التقيد بمضمون التعميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، بما يسهم في تأمين بيئة مناسبة للطلبة خلال فترة الامتحانات.



وتستعد مديرية التربية في حلب لانطلاق امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال شهر حزيران، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية، تهدف إلى توفير الظروف الملائمة للطلاب في مختلف المراكز الامتحانية بالمحافظة وريفها.