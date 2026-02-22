‏الرقابة والتفتيش تكشف اختلاساً بأكثر من 2.6 مليار ليرة في أحد مخابز المؤسسة السورية للمخابز

دمشق-سانا

‏ كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن اختلاسات مالية في أحد مخابز المؤسسة السورية للمخابز في إحدى المحافظات، وذلك بعد تدقيق شامل في التقارير والكشوفات المالية الصادرة عن المخبز، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة أكثر من 2.6 مليار ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته اليوم الأحد عبر قناتها على تلغرام أن التحقيقات أظهرت وجود عمليات تلاعب في الكشوفات والتقارير المالية، وعدم تطابق كميات المواد التموينية والنفطية المسلّمة للمخبز مع السجلات الرسمية، إضافة إلى وجود إهمال وخلل إداري من قبل المعنيين بمتابعة الجوانب القانونية والتنظيمية، ما نتج عنه أثر مالي قدره 2,644,640,227 ليرة سورية.

وبناءً على نتائج التحقيق، اتخذت فرق الهيئة سلسلة من الإجراءات القانونية، شملت إحالة المتورطين إلى القضاء، وفرض الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وصرف عدد من العاملين المقصّرين من الخدمة، إلى جانب فرض حسومات على الأجر الشهري بحق عاملين آخرين.

ودعت الهيئة المؤسسة السورية للمخابز إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المسؤولين عن هذه المخالفات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة عمل الجهات العامة، وتعزيز النزاهة والشفافية، وحماية المال العام.

يُذكر أن فرق الهيئة كانت قد اكتشفت في الثاني من شباط الماضي مخالفات إدارية وتنظيمية خلال جولة رقابية آنية على إحدى مديريات النقل في المحافظات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمتابعة أداء الجهات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.‏