‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

‏ ‏دمشق-سانا‏

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أصيب 29 شخصاً جراء وقوع 24 حادث سير في مناطق مختلفة من سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بأن فرقه قدمت الإسعافات ‏الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة ‏الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي ‏تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏‏ ‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 134 حريقاً، منها 5 حرائق في الحقول ‏والمحاصيل الزراعية، و129 حريقاً متفرقاً شملت المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، حيث تم إخمادها وتبريد ‏مواقعها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.‏

‏ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، و‏الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

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وشهدت مناطق مختلفة من سوريا أمس الأول 23 حادث سير أسفرت عن إصابة ‌‏30 شخصاً، و127 حريقاً اقتصرت أضرارها على الماديات، استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏



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