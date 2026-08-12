‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

حادث ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

‏ ‏دمشق-سانا‏
‏ ‏
أصيب 29 شخصاً جراء وقوع 24 حادث سير في مناطق مختلفة من سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏
‏ ‏
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بأن فرقه قدمت الإسعافات ‏الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة ‏الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي ‏تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏‏ ‏

حريق3 ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 134 حريقاً، منها 5 حرائق في الحقول ‏والمحاصيل الزراعية، و129 حريقاً متفرقاً شملت المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، حيث تم إخمادها وتبريد ‏مواقعها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.‏

‏ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، و‏الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏
‏ ‏
وشهدت مناطق مختلفة من سوريا أمس الأول 23 حادث سير أسفرت عن إصابة ‌‏30 شخصاً، و127 حريقاً اقتصرت أضرارها على الماديات، استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

حريق7 ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
حادث1 ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
حادث2 ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
حريق ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
حريق1 ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
حريق2 ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
حريق4 ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
حريق6 ‏ ‏إصابة 29 شخصاً جراء 24 حادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية


‏ ‏

سوريا تعرب عن امتنانها للدول التي صوتت لصالح قرار “الجولان السوري” في الأمم المتحدة
إعادة تشغيل بئرين في السويداء ترويان نحو 840 دونماً من الأشجار
الداخلية تقبض على متورط بجرائم حرب ونشاطات تخريبية ضد قوى الأمن
المؤتمر الاستثماري بجامعة دمشق يبحث جذب رؤوس الأموال لسوريا
وزير السياحة لـ سانا: بدء تنفيذ تعميم حظر الخدمات غير المطلوبة في المنشآت السياحية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك