الموارد المائية في طرطوس ترفع جاهزية المصارف المائية لموسم الأمطار

طرطوس-سانا

نفذت مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال تعزيل وتأهيل لعدد من المصارف المائية وفتح مجاريها، بهدف تعزيز جاهزيتها لموسم الأمطار والحد من مخاطر الاختناقات والفيضانات.

وذكرت المديرية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تتركز حالياً في المصرفين الرئيسين الخامس والسادس بمنطقة المنطار، بدءاً من طريق الحميدية باتجاه البحر، وتشمل إزالة الترسبات والاختناقات والقصب والنباتات المائية التي تعيق انسيابية المياه.

ولفتت المديرية، إلى أن الأعمال تتضمن تحرير الطرق المحاذية للمصرفين من الجانبين، لتسهيل حركة الآليات والوصول إلى مواقع العمل، وتعزيز سرعة الاستجابة والتدخل عند الحاجة خلال موسم الهطولات المطرية.

يذكر أن الكوادر الفنية في مديرية الموارد المائية بطرطوس أنهت اليوم أعمال استبدال الغاطسة في البئر الخامسة بالمحطة الخامسة في سهل يحمور، باستطاعة 40 حصاناً وقياس 5 إنشات، والتي تؤمن مياه الري لنحو 180 هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقتي ميعار ويحمور.