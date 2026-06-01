الهيئة الوطنية للمفقودين: كشف مصير المفقودين خطوة أساسية للتعافي النفسي لعائلاتهم ‏

دمشق-سانا ‏

أكد مستشار الصحة النفسية في الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور وائل الراس أهمية كشف ‏مصير المفقودين بوصفه خطوة أساسية في مسار التعافي النفسي للعائلات، مشيراً إلى ‏ضرورة التعامل مع هذا الملف بما يحفظ كرامة الضحايا وخصوصية ذويهم، ويضمن ‏تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب للأسر المتضررة.‏

‏ ‏

وأكد مستشار الصحة النفسية في الهيئة ‏في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن فقدان أحد ‏أفراد الأسرة دون معرفة مصيره يُعدّ من أكثر التجارب النفسية تعقيداً وإيلاماً، مشيراً إلى ‏أن هذا النوع من الفقد يُعرف في الأدبيات النفسية بمفهوم “الفقدان الغامض”، حيث يبقى ‏الشخص غائباً جسدياً لكنه حاضر نفسياً وعاطفياً في حياة أسرته، ما يؤدي إلى حالة ‏مستمرة من عدم اليقين تجعل من الصعب على أفراد العائلة التكيف مع الواقع أو المضي ‏قدماً في حياتهم.‏

‏ ‏

وأوضح الراس أن الفقدان الغامض قد يرتبط بمجموعة من التأثيرات النفسية، منها القلق ‏المزمن، والحزن المستمر، واضطرابات النوم، والشعور بالذنب، وصعوبة اتخاذ ‏القرارات المتعلقة بالمستقبل، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب واضطرابات ما بعد ‏الصدمة، كما قد يؤثر على العلاقات الأسرية والأدوار الاجتماعية داخل الأسرة، ولا سيما ‏عندما يمتد الغياب لسنوات طويلة.‏

التعافي النفسي للعائلات

وبيّن مستشار الصحة النفسية في الهيئة ‏أن كشف مصير المفقودين يُعدّ خطوة مهمة في ‏مسار التعافي النفسي للعائلات، حتى عندما تكون الحقيقة مؤلمة، لافتاً إلى أن الوضوح ‏يبقى أقل قسوة من استمرار حالة عدم اليقين، وأن معرفة الحقيقة تساعد العائلات على ‏الانتقال من مرحلة “الفقدان الغامض” إلى مرحلة تقبّل الواقع والتكيف معه، وهي خطوة ‏أساسية في عملية التعافي النفسي.‏

‏ ‏

وأشار إلى أن كشف المصير يمنح الأسرة فرصة لفهم ما حدث، واتخاذ الإجراءات ‏القانونية والاجتماعية اللازمة، وإعادة تنظيم حياتها على أساس واقع واضح، كما يساعد ‏أفراد الأسرة على التعبير عن مشاعر الحزن بصورة صحية، وإعادة بناء علاقتهم النفسية ‏مع الشخص المفقود من خلال الذكرى والتكريم بدلاً من البقاء عالقين في دائرة الانتظار ‏والأسئلة المفتوحة.‏

الأثر النفسي لتداول الصور أو المقاطع الصادمة

وفيما يتعلق بالأثر النفسي لتداول الصور أو المقاطع الصادمة المرتبطة بالضحايا، أوضح ‏مستشار الصحة النفسية في الهيئة، أن تداول الصور أو مقاطع الفيديو التي تتضمن ‏مشاهد عنف شديد أو تهديداً مباشراً للحياة أو فقدانها يمكن أن يسبب آثاراً نفسية عميقة ‏لدى المشاهدين عموماً، ولدى ذوي الضحايا بشكل خاص، إذ قد تؤدي هذه المواد إلى ‏إعادة إحياء مشاعر الصدمة والألم، وتزيد من مستويات القلق والحزن والاضطراب ‏النفسي.‏

‏ ‏

وأضاف: إن هذه المشاهد قد تسهم في بعض الحالات بظهور أعراض اضطراب الكرب ‏التالي للصدمة، وخاصة عندما تكون مرتبطة بأحد أفراد الأسرة أو الأشخاص المقربين، كما ‏أن التكرار المستمر لعرض هذه المواد قد يعرقل عملية التعافي النفسي ويؤدي إلى ما ‏يُعرف بإعادة الصدمة، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بحذر شديد ومسؤولية أخلاقية ‏ومهنية.‏

احترام كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم

وأكد مستشار الصحة النفسية في الهيئة أن احترام كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم، ‏يمثل مبدأ أساسياً في التعامل مع قضايا المفقودين، ليس فقط من منظور حقوق الإنسان، ‏بل أيضاً من منظور الصحة النفسية والدعم الاجتماعي، مبيناً أن العائلات التي تعيش ‏تجربة الفقدان تحتاج إلى بيئة آمنة تحترم مشاعرها وتحفظ خصوصيتها، وتمنع أي شكل ‏من أشكال الاستغلال أو الوصم أو إعادة الإيذاء النفسي.‏

‏ ‏

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للمفقودين تؤكد هذه المبادئ في جميع إجراءاتها ‏وبروتوكولاتها المتعلقة بالاستقصاء والتواصل والمتابعة، بما يضمن التعامل مع ‏المعلومات الشخصية بسرية تامة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب للأسر ‏المتضررة، وصون كرامة المفقودين وذويهم في جميع مراحل العمل.‏

قضية نفسية ومجتمعية عميقة

وأشار مستشار الصحة النفسية في الهيئة إلى أن قضية المفقودين ليست مجرد قضية ‏قانونية أو إنسانية، بل هي أيضاً قضية نفسية ومجتمعية عميقة الأثر تمس آلاف الأسر ‏السورية التي عاشت سنوات طويلة من الانتظار وعدم اليقين، مؤكداً أهمية الجهود ‏الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم، بما يساعدهم ‏على استعادة شعورهم بالأمان والقدرة على التكيف مع الواقع.‏

وأوضح أن التعامل المهني والإنساني مع هذا الملف، واحترام كرامة المفقودين ‏وخصوصية ذويهم، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المناسبة، تشكل ركناً ‏أساسياً في مسار التعافي الفردي والمجتمعي.

وختم مستشار الصحة النفسية في الهيئة بالتأكيد على أن الصحة النفسية تمثل جزءاً لا يتجزأ من العدالة ‏والكرامة الإنسانية، وأن دعم أسر المفقودين ومرافقتها في هذه الرحلة الصعبة هو ‏استثمار في تماسك المجتمع السوري وتعافيه، وخطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر ‏استقراراً وإنصافاً لجميع السوريين.‏

‏ ‏

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت أول أمس السبت، عن توصلها إلى ‏نتائج موثوقة ‏ومتقاطعة ‏تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني وفاة ‏أطفال الدكتورة رانيا ‌‏‌‏العباسي، حيث قامت قبل أي إعلان ‏عام بإبلاغ أفراد ‏من العائلة المعنيين بهذه النتائج، ‌‏وفق بروتوكول إنساني ‏ومهني يراعي حق ‏العائلة في المعرفة بوصفه أولوية أساسية، ‌‏ويحفظ ‏كرامتهم وسلامتهم النفسية.‏

‏



‏ ‏



‏