مديرية النقل بدير الزور تعتمد آلية جديدة لتنظيم مراجعات المواطنين وتخفيف الازدحام

دير الزور-سانا

اعتمدت مديرية النقل بدير الزور آلية جديدة لتنظيم مراجعة المواطنين، تقوم على توزيع معاملات المركبات على أيام الأسبوع وفق الرقم الأخير من لوحة المركبة، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الازدحام.

وأكد مدير النقل بدير الزور نجدت الصالح في تصريح لمراسل سانا، أن الآلية الجديدة جاءت نتيجة زيادة الضغط على المديرية بعد توقف العمل في مديريتي النقل بالرقة والحسكة، مبيناً أن المركبات التي تنتهي لوحاتها بالرقمين صفر وواحد تراجع المديرية يوم الأحد، والرقمين 2 و3 يوم الإثنين، وهكذا تباعاً خلال أيام الأسبوع.

وأشار الصالح إلى مراعاة أوضاع المواطنين القادمين من المناطق البعيدة والمسافرين، حيث يمكن استقبالهم وإنجاز معاملاتهم حتى في حال عدم توافق رقم المركبة مع اليوم المحدد، بما يخفف عنهم أعباء التنقل.

وبين الصالح أن المديرية تعمل على تحسين جودة الخدمات من خلال زيادة عدد الكوادر وتفعيل الجوانب التقنية.

من جانبه، أشار المواطن حمد العبد، الذي جاء لإنجاز معاملة تثبيت، إلى سهولة الإجراءات وانسيابية المعاملة، مبيناً أن تنظيم المراجعات وفق الآلية الجديدة يسهم في الحد من الازدحام وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وكانت مديرية النقل أصدرت تعميماً بالعمل بالآلية الجديدة في 20 من تموز الماضي، فيما أعيد افتتاح مبنى المديرية بعد تأهيله في 12 تموز الماضي، بحضور معاون وزير النقل محمد الرحال.