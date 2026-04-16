استشهاد 3 جنود وإصابة آخرين بانفجار مخلفات حرب في درعا

درعا-سانا

أعلن مصدر عسكري عن استشهاد 3 من جنود الجيش العربي السوري، وإصابة آ’خرين، جراء انفجار في موقع يضم مخلفات حرب في درعا.

وأشار المصدر في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، إلى وقوع انفجار في موقع يضم مخلفات حرب تم تفكيكها من أماكن مختلفة بمحافظة درعا.

وقال المصدر العسكري: إنه نتج عن الانفجار استشهاد 3 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين، وأضرار مادية بالموقع.

وكان مراسل سانا في درعا ذكر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في مجمع الغزالي على أوتوستراد دمشق – درعا، وأسفر عن عدد من الضحايا.