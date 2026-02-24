إزالة السواتر الترابية وترحيل الأنقاض من مداخل مدينة سلمية بريف حماة

حماة-سانا

بدأت دائرة الخدمات الفنية في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي اليوم الثلاثاء، أعمال ترحيل الأنقاض ومخلفات البناء، وإزالة السواتر الترابية التي أقامها النظام البائد من مداخل المدينة، تمهيداً لتنظيمها وزراعتها بالأشجار، بهدف تحسين المظهر الجمالي، وتسهيل حركة المرور.

وأوضح المراقب الفني في الدائرة مازن الماغوط لمراسل سانا، أن أعمال الترحيل تجري بالتعاون بين بلدية سلمية وإدارة المنطقة لإزالة جميع السواتر الترابية المتراكمة منذ عهد النظام البائد، تمهيداً لتوسيع الطرقات، وإطلاق حملة تشجير شاملة في هذه المواقع لتحسين الواقع البيئي والخدمي والحضاري للمدينة.

بدوره لفت أمين عورو، من أهالي المدينة إلى أهمية ترحيل الأنقاض ومخلفات البناء من المداخل المؤدية للمدينة، لتسهيل حركة المرور بعد إزالة الحواجز التي كان ينصبها النظام البائد سابقاً.

وكانت الأنقاض المتكدسة والسواتر الترابية التي أقامها النظام البائد منذ عدة سنوات، تشكل عائقاً لحركة مرور السيارات، فضلاً عن التشويه البصري الذي كانت تلحقه بمداخل مدينة سلمية.

وعملت مديرية الخدمات الفنية في حماة منذ التحرير على إزالة الأنقاض وترحيلها، وفتح الطرقات في مختلف مناطق المحافظة.

