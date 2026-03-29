وزير الطوارئ: سوريا قادرة على استعادة عافيتها والنهوض من جديد

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، اليوم الأحد، الاستمرار في أداء الواجب الإنساني والوطني لخدمة المواطنين، مبيناً أن سوريا قادرة على استعادة عافيتها والنهوض من جديد رغم ما تعرضت له خلال سنوات الحرب.

وأشار الوزير الصالح في منشور عبر منصة “إكس” بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتشكيل الحكومة وأدائه القسم، أن العام الماضي شهد تحديات قاسية واجهها السوريون، تمثلت في موجة حرائق تعد من الأشد منذ سنوات، إضافة إلى موسم أمطار غزيرة تسبب بسيول وفيضانات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، ما أدى إلى أضرار في المخيمات والمنازل والأراضي.

وشدد وزير الطوارئ في هذا الإطار، على استمرار العمل في رفع الأنقاض وإزالة مخلفات الحرب، وتنفيذ عمليات الاستجابة والإنقاذ، إلى جانب تعزيز التوعية، والعمل على مشاريع حيوية تمس التعافي والاستقرار، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة جاءت استناداً إلى الواجب الإنساني والوطني.

كما نوه في سياق متصل، بأن حجم الاحتياجات أكبر من الإمكانات المتاحة، ولا سيما في ظل العمل على بناء الهيكلية التنظيمية للوزارة.

ومرت سنة كاملة على تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أدى الوزراء في الـ 29 من آذار 2025 أمام الرئيس أحمد الشرع، القسم ضمن مراسم الإعلان التي أجريت في قصر الشعب بدمشق، وأنشئت في هذا الإطار وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لمواجهة أي تحديات وضمان الاستجابة لأي حادث.