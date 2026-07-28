وفد من سفارة كوريا الجنوبية يطّلع على مشروع إعادة تأهيل مدرسة في حلب

حلب-سانا

اطّلع وفد من سفارة جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة السفير غيوسوك جون، اليوم الثلاثاء، على أعمال الترميم والتأهيل في مدرسة أبي فراس الحمداني في حي قاضي عسكر بمدينة حلب التي أُنجزت، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم في حلب، والحكومة الكورية، ومنظمة اليونيسف.

وشملت أعمال إعادة تأهيل المدرسة تجهيز 29 شعبة صفية ومخبراً، ما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة لأكثر من ألف طالب وطالبة، ويسهم في تحسين ظروف التعليم وتعزيز استقرار العملية التعليمية.

وأوضح صلاح الدين هوى رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية التربية والتعليم بحلب لـ سانا، أن هذه الزيارة تعكس أهمية الشراكة والتعاون في دعم قطاع التعليم، ومساندة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المدارس وتأمين متطلبات العملية التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة والمعلمين.

من جانبه، التقى السفير الكوري عدداً من الأهالي والطلاب، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لإعادة تأهيل المدرسة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في توفير بيئة تعليمية ملائمة.

وتعمل مديرية التربية والتعليم في حلب على تطوير القطاع التربوي والارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة من خلال التعاون مع المجتمع المحلي والجهات الداعمة والمنظمات الدولية.