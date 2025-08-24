30 ألف أسرة تستفيد من مشروعي “معيل” و”أنمو” في الحسكة والرقة

الحسكة-سانا

تعمل هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي” WFP ” على دعم الأسر الأكثر احتياجاً في محافظتي الحسكة والرقة، وذلك من خلال مشروعي “معيل” و”أنمو” اللذين قدما مساعدات لنحو 30 ألف أسرة.

وبيّن مدير المشاريع في هيئة مار أفرام السرياني في الحسكة عبد الأحد داوود في تصريح لـ سانا، أن مشروع “معيل” يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجاً في محافظتي الحسكة والرقة، وذلك عن طريق تقديم قسائم شرائية بقيمة 65 دولارًا شهريًا للأسرة الواحدة، ولمدة ستة أشهر.

وأضاف داوود: “بلغ عدد المستفيدين في الحسكة 7700عائلة، فيما بلغ عدد العائلات المستفيدة في القامشلي 8069 عائلة، إضافة إلى 5275 عائلة في الرقة”.

وبالنسبة لمشروع “أنمو”، أوضح داوود أنه يهدف إلى علاج سوء التغذية عند النساء الحوامل والمرضعات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدات في محافظة الحسكة بلغ 6126 امرأة، فيما بلغ عددهن 2753 امرأة في الرقة، وهو يدعم النساء طيلة فترة الحمل وحتى يبلغ الطفل عامه الأول.

يُشار إلى أن هيئة مار أفرام تعمل في عدة مجالات منها؛ دعم الأسر الفقيرة، وتأمين المياه من خلال حفر الآبار، وتوزيع المياه النظيفة، ودعم محطات التحلية وتزويدها بالمولدات، وتعزيز واقع النظافة في المناطق التي تعمل بها.