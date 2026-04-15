مؤتمر طب التجميل في اللاذقية يستعرض أحدث التقنيات المستخدمة

اللاذقية-سانا

أطلقت مديرية صحة اللاذقية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع فرع نقابة أطباء سوريا باللاذقية، فعاليات مؤتمر طب التجميل “Before and After” الذي تنظمه مؤسسة “عشتروت”، وذلك في فندق “لاميرا”، بمشاركة أطباء اختصاصيين وشركات طبية محلية وخارجية، بهدف عرض أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال طب وجراحة التجميل.

ويتضمن المؤتمر على مدى يومين جلسات علمية ومحاضرات تخصصية بمشاركة أطباء الجلدية والجراحة التجميلية، تتناول أحدث تقنيات الحقن والمواد المالئة والتجهيزات الحديثة، إضافة إلى ورشات عمل تطبيقية، ومعرض طبي تشارك فيه شركات المواد والتجهيزات الطبية والأدوية والعناية بالجسم، يسلط الضوء على المنتجات المحلية ويعزز حضور الصناعة الوطنية في مجال طب التجميل.

وأوضح مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا في تصريح لمراسل سانا، أن المؤتمر يشكل منصة علمية لمناقشة واقع طب التجميل والجراحة التجميلية الجراحية وغير الجراحية، ولا سيما في ظل انتشار هذا الاختصاص خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الصناعة المحلية وتشجيع تصنيع المواد التجميلية داخل البلاد بدلاً من استيرادها من الخارج.

وبيّن آغا أنه جرى خلال المؤتمر التطرق إلى ممارسات طب التجميل، بما يشمل تقنيات الحقن والليزر والفيلر، مؤكداً ضبط هذه الممارسات ضمن مراكز تجميلية مرخصة، مع متابعة مستمرة من مديرية الصحة ونقابة الأطباء، بهدف تنظيم هذا القطاع وتعزيز الممارسات الطبية الآمنة وفق المعايير المعتمدة.

من جانبها، أشارت هيا خضور، مشاركة في المؤتمر وممثلة لإحدى شركات استيراد المواد التجميلية، إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتعريف بأحدث المواد والتقنيات المستخدمة في طب التجميل، لافتة إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التواصل بين الشركات والأطباء وتطوير هذا المجال.

بدوره، أوضح حسين محسن، ممثل شركة متخصصة بالجراحة التجميلية، أن المشاركة في المؤتمر تتيح عرض أحدث المنتجات الطبية وتقديم شرح عملي حول آليات استخدامها، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسة الطبية وتحقيق نتائج أكثر أماناً وفعالية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والاختصاصيين، ومواكبة التطورات العلمية في مجال طب التجميل، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية ورفع مستوى الممارسة المهنية في هذا المجال.