الجو خريفي بين الصحو والغائم جزئياً فوق أغلب مناطق سوريا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق بالمحافظات السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو خريفياً بين الصحو والغائم جزئياً فوق أغلب المناطق السورية، بينما يستمر بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً فوق المناطق الساحلية وبعض المناطق الشمالية والوسطى، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر على تلك المناطق، وفي المساء تكون الأجواء مائلة للبرودة، وخاصةً على المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكّل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والجنوبية، فيما تكون غربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق، معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا على المنطقة الوسطى وتتجاوز 45 كم/سا على باقي المناطق، تخف سرعتها ليلاً، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الداخلية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم في المحافظات السورية: