وفاة شخص بدمشق جراء حريق في سيارته ‏

دمشق-سانا
توفي شخص إثر اندلاع حريق في سيارته بعد انحرافها عن مسارها على طريق الجندي المجهول في مدينة دمشق اليوم الجمعة.
وأوضح الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناته على التلغرام أن فرقه استجابت للبلاغ بشأن الحادثة حيث عملت على إخماد الحريق وتبريد السيارة، وانتشلت جثمان الرجل وسلمته إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأصيب 22 شخصاً يوم أمس الخميس جراء وقوع 198 حريقاً وحادث سير في عدد من المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.