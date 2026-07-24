وفاة شخص بدمشق جراء حريق في سيارته ‏

photo 1 2026 07 24 15 34 01 وفاة شخص بدمشق جراء حريق في سيارته ‏

دمشق-سانا‏

توفي شخص إثر اندلاع حريق في سيارته بعد انحرافها عن مسارها على طريق الجندي ‏المجهول في مدينة دمشق اليوم الجمعة.‏

وأوضح الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناته على التلغرام أن ‏فرقه استجابت للبلاغ بشأن الحادثة حيث عملت على إخماد الحريق وتبريد السيارة، ‏وانتشلت جثمان الرجل وسلمته إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.‏

وأصيب 22 شخصاً يوم أمس الخميس جراء وقوع 198 حريقاً وحادث سير في عدد ‏من المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏

photo 2 2026 07 24 15 34 01 وفاة شخص بدمشق جراء حريق في سيارته ‏
photo 3 2026 07 24 15 34 01 وفاة شخص بدمشق جراء حريق في سيارته ‏
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